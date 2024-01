A Xunta convoca axudas para que pemes e microempresas melloren a súa capacidade innovadora coa contratación de servizos profesionais externos

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a nova convocatoria de Bonos de innovación, que conta nesta edición cun orzamento de 750.000 euros

O obxectivo deste programa, cuxo prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 22 de febreiro, é impulsar os primeiros pasos para innovar en autónomos, microempresas e pemes galegas



Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria de 2024 de Bonos de Innovación , dotada cun orzamento de 750.000 euros, co obxectivo de impulsar os primeiros pasos para innovar en autónomos, microempresas, pemes e entidades do terceiro sector de acción social, e ademais permitir dar visibilidade á innovación que estas levan a cabo.

Este instrumento, que chega á súa terceira edición, trata de apoiar especialmente as empresas que incorporan por primeira vez a innovación na súa estratexia, a través da contratación de servizos externos de axentes innovadores para conseguir un salto cualitativo e cuantitativo na súa actividade de I+D+i a curto prazo. A intensidade das axudas é do 70% do custo elixible, salvo para os custos de protección do coñecemento que é do 50%.

A convocatoria deste ano, cuxo prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 22 de febreiro, mantén as características do ano anterior, aínda que incorpora melloras para facilitar a tramitación e mellorar o impacto nas pemes. Entre outros aspectos, amplíanse os posibles beneficiarios para facilitar o acceso ás entidades con maiores barreiras para participar e promover a innovación pero moi relevantes na economía galega.

A convocatoria conta con dúas tipoloxías de bonos, a solicitar de maneira conxunta ou separada polas empresas. A liña 1 está destinada a contratar actividades destinadas á protección da innovación, xestión da innovación e vixilancia tecnolóxica, así como accións estratéxicas para desenvolver novos produtos, procesos e servizos. As axudas poden chegar ata 35.000?. Poden optar a esta liña as microempresas e pequenas empresas, mais están excluídas as medianas empresas e as pemes beneficiarias de Bonos en 2023 ou de Innovapeme 2022 ou 2023 e Deseñapeme 2023.

A liña 2 está destinada a apoiar a contratación de servizos de apoio para a tramitación de incentivos fiscais á I+D+i, bonificacións da seguridade social de persoal investigador e novas solicitudes de financiamento a propostas de I+D+i en convocatorias de axudas estatais. Estes bonos inclúen tamén as medianas empresas e poden chegar a un máximo de 10.000?. Unicamente están excluídas as empresas beneficiarias do programa Innovapeme 2022 e da liña 2 da convocatoria Deseñapeme e Innovapeme 2023.

Os bonos de innovación van dirixidos a suplir e complementar as capacidades internas das empresas a través da contratación de servizos externos dos axentes de innovación. Esta convocatoria compleméntase con outras liñas de axuda de apoio á innovación e permite trazar un itinerario de financiamento segundo o tamaño da empresa e o seu nivel e capacidade de innovar.

Para presentar en detalle estas axudas, entre outras liñas de apoio á I+D+i da Axencia Galega de Innovación, celebraranse catro xornadas presenciais, unha por provincia: o 25 de xaneiro en Lugo; o 31 de xaneiro en San Cibrao das Viñas (Ourense); o 2 de febreiro en Vilagarcía de Arousa e o 6 de febreiro en Ferrol. As inscricións poden realizarse na web da Axencia Galega de Innovación





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando