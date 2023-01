A Xunta convoca as axudas complementarias para o programa Erasmus+ dotadas con máis de 1,5 M€

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 2 de febreiro

As contías van desde os 125 ?/mes ata os 195 ?/mes en función dos países de destino

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 1 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia publicará no Diario Oficial de Galicia de mañá luns a convocatoria das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina máis de 1,5 M? a esta convocatoria, dirixida ao alumnado das universidades públicas galegas que participa en Erasmus Estudos no presente curso 2022/2023.

O prazo para tramitar as solicitudes estará aberto ata o día 2 de febreiro. Os interesados deberán realizar a solicitude por medios electrónicos a través da

sede electrónica

da Xunta de Galicia.

O importe consignado para as estadías varía en función do país de destino así será de 195 euros/mes para os países de destino do grupo 1 (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega e Suecia), de 165 euros/mes para os do grupo 2 (Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Países Baixos e Portugal) e de 125 euros/mes para os do grupo 3 (República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia e Turquía).

Todo o alumnado das universidades públicas que realicen unha estadía neses países poderá ter acceso tamén ás axudas complementarias autonómicas para as de entre tres e nove meses.

Para solicitar a bolsa o estudante deberá estar matriculado no curso 2022/23 en calquera grao das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e participar no devandito programa de mobilidade universitaria como beneficiario da axuda do programa Erasmus+ xestionada polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación. Non poderán optar á axuda os que xa gozaran dela en convocatorias anteriores e mais o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade nos seus países de orixe.

Estas axudas enmárcanse dentro das iniciativas do Goberno galego a prol dun sistema educativo de calidade e con igualdade de oportunidades independentemente dos recursos económicos das familias. Así, a Consellería de Educación apoia aos estudantes para que poidan completar os seus estudos universitarios fóra do territorio español; e favorece un ano máis a mobilidade estudantil, no sentido de adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas capacidades, coñecementos, habilidades, aptitudes e competencias para o seu desenvolvemento persoal e profesional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando