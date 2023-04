A Xunta convoca as axudas ás asociacións de nais e pais de centros de Educación Especial

Van destinadas a sufragar tanto actividades como gastos de xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento das súas instalacións

As solicitudes poderán presentarse ata o 11 de maio



A Xunta vén de convocar no Diario Oficial de Galicia as axudas a confederacións, federacións e asociacións de nais e pais do alumnado de centros de Educación Especial, cun orzamento total de 60.271?, e co obxectivo de promover a súa actividade.

As axudas van destinadas tanto para a realización de actividades como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado. A subvención é compatible con outras subvencións ou axudas outorgadas por outra administracións públicas ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na

sede electrónica

da Xunta de Galicia. O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 11 de maio.

Entre a documentación que debe acompañar á solicitude, ademais do orzamento desagregado de cada un dos conceptos a subvencionar, as anpas solicitantes deberán presentar un plan de actividades para as cales se solicita a axuda, achegando unha breve memoria por cada unha das actividades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando