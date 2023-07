A Xunta convoca aos concellos da área de Pontevedra a unha reunión para abordar a creación dun ente supramunicipal de abastecemento de agua

A xuntanza dará continuidade á celebrada en xullo do pasado ano, na que o Executivo autonómico xa advertiu do deber de constituír unha entidade supramunicipal de xestión do sistema de abastecemento, en cumprimento da Lei de Augas

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2023

A Xunta vén de convocar aos concellos da área de Pontevedra a unha reunión con representantes de Augas de Galicia para abordar a creación dunha entidade supramunicipal para a xestión do sistema de abastecemento de auga.

O encontro, ao que están citados os Concellos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa e Ponte Caldelas, terá lugar o vindeiro venres, día 28 de xullo, na Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra coa presenza da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e da directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.

Esta xuntanza dará continuidade á celebrada en xullo do pasado ano, na que a Xunta xa advertiu da necesidade de que os municipios constituísen unha entidade supramunicipal para a xestión do sistema de abastecemento, que capta dos ríos Lérez e Rons, para cumprir coa Lei de Augas, que establece a obrigatoriedade de que haxa un ente supramunicipal de xestión dos servizos da auga cando estes afectan a varios concellos.

No escrito da convocatoria, a Xunta lembra, ademais, que esa entidade debe tramitar unha concesión que autorice e fixe as condicións das captacións. Ese trámite pode iniciarse antes de ter constituído formalmente o ente supramunicipal de xestión, sempre e cando os representantes de todos os concellos implicados así o soliciten conxuntamente e se comprometan a crear a citada entidade.

Para iso, xunto coa convocatoria de reunión, a Xunta trasladou aos concellos un modelo de solicitude conxunta –que xa fora remitido o pasado ano–, para iniciar o trámite de concesión que autorice e fixe as condicións das captacións dos ríos Lérez e Rons, de onde se abastecen os municipios da área de Pontevedra.

A experiencia da xestión do episodio de escaseza de auga vivido o pasado ano nesta área pon en evidencia a necesidade de creación dunha entidade supramunicipal para a xestión do sistema de abastecemento.

Na reunión do vindeiro xoves, ademais da problemática na explotación do sistema de abastecemento en alta da área de Pontevedra e do inicio dos trámites para a constitución da entidade supramunicipal de xestión, tamén se abordará o inicio dos trámites para fixar as condicións de captación de auga dos ríos Lérez e Rons e as perspectivas coas que estes municipios afrontan o verán, tendo en conta o estado actual dos recursos hídricos e as reservas de auga.





