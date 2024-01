A Xunta convoca 220.000€ para o fomento das razas autóctonas galegas a través das asociacións de criadores

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe estas achegas, das que se poderán beneficiar aquelas entidades oficial recoñecidas para a xestión do Libro Xenealóxico de diferentes razas galegas



A finalidade destas achegas é apoiar a creación ou mantemento dos libros xenealóxicos e as actuacións que se deriven do desenvolvemento do programa de cría oficialmente aprobado para a raza



As axudas están cofinanciadas con fondos propios do Goberno autonómico e do Ministerio de Agricultura



Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2024

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a

mediante a que se convocan 220.000 euros para o fomento das razas autóctonas galegas no 2024, que se concederán a organizacións e asociacións de criadores de razas autóctonas galegas, recoñecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia. As entidades que se poderán beneficiar son aquelas oficialmente recoñecidas para a xestión do Libro Xenealóxico das razas

bovinas cachena, caldelá, frieiresa, limiá e vianesa; a ovella galega; a cabra galega; o porco celta; o cabalo de pura raza galega e a galiña de Mos.

procede dos orzamentos xerais tanto da Xunta, como do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA). Serán subvencionables a creación ou mantemento dos libros xenealóxicos, e as actuacións que se deriven do desenvolvemento do programa de cría oficialmente aprobado para a raza.

Os obxectivos que se perseguen con esta convocatoria de axudas son acadar unha explotación sostible dos recursos autóctonos e o mantemento da súa rendibilidade; a recuperación da variabilidade xenética das razas autóctonas de Galicia, e a súa potenciación de ser o caso; a diversificacións das actividades económicas no medio rural e favorecer a fixación de rendas complementarias a través da produción con estas razas; o aproveitamento dos recursos naturais e o apoio e difusión da mellora xenética destas razas.

Estas axudas non só teñen beneficios para a biodiversidade, senón que contribúen á preservación da cultura local e ao desenvolvemento económico da comunidade rural galega. Manter medidas de apoio a estas razas tamén permite que se constrúan sistemas agrícolas máis resilientes e sostibles.

Segundo o censo, con data do 31 de decembro de 2022, en Galicia hai 6.029 vacas de raza cachena, 2.958 de vianesa; 1.626 de caldelá; 1.577 de limiá; 947 de frieiresa; 5.385 exemplares de ovella galega; 1.342 de cabra galega; 4.173 de porco celta; 2.098 de cabalo de pura raza galega; e 21.466 exemplares de galiña de Mos.





