A Xunta convida a vivir o primeiro entroido tras a súa declaración BIC como mostra da Galicia máis xenuína

O director xeral de Cultural participa na presentación promovida por Turismo de Galicia xunto a representantes de varios entroidos de interese turístico

O DOG publicou onte a resolución pola que se incoa o procedemento para esta declaración na categoría de patrimonio inmaterial



A Xunta de Galicia levou ata a Feira Internacional de Turismo (FITUR) o Entroido galego, cunha presentación na que participou o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; a directora de Promoción da Axencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, e representantes de varios entroidos de interese turístico.

Unha cita na que o Goberno autonómico puxo en valor esta celebración tan arraigada á identidade galega e convidou a aqueles que non coñecen os diversos e variados entroidos a descubrir as súas tradicións e riqueza cultural, coincidindo co inicio dos festexos nalgunhas localidades galegas. “Este será o primeiro Entroido que se celebre tras o inicio dos trámites para declarar Ben de Interese Cultural do patrimonio inmaterial ao Entroido”, anotou Anxo M. Lorenzo durante a exposición.

Trátase, como se puxo de manifesto durante a presentación, dun elemento central no patrimonio inmaterial de todos os galegos, unha das súas celebracións máis xenuínas e algo imprescindible para comprender e definir a identidade de Galicia.

Coa publicación esta semana no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se incoa o procedemento para declaralo BIC, o Entroido galego xa goza da máxima protección. Así, as medidas xerais de salvagarda do patrimonio cultural inmaterial compromete ás Administracións públicas a garantir a súa viabilidade, nomeadamente a súa identificación, documentación, rexistro, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión e revitalización.

Durante a presentación en Fitur, estiveron representados algúns entroidos galegos co recoñecemento de interese turístico como o Entroido de Cobres, coas madamas e galáns; o Folión Tradicional do Entroido de Manzaneda, coas mázcaras; o Enterro da Sardiña de Marín; os Xenerais da Ulla; o Entroido de Viana do Bolo, cos boteiros; o entroido de Vilariño de Conso, e o Entroido de Xinzo de Limia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando