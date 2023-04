A Xunta convida á industria española a aproveitar o potencial de coñecemento das pemes e centros do Polo aeroespacial de Galicia para dar resposta aos seus retos tecnolóxicos

O goberno galego lembra que lanzará un programa de compra privada de innovación para desenvolver solucións tecnolóxicas baseadas no uso de sistemas non tripulados e intelixencia artificial

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou nun panel sobre o sector aeroespacial ao servizo da cidadanía no Roadshow 2023 de Telespazio

A compañía está a desenvolver un programa de I+D coa Xunta de Galicia centrado en tecnoloxías avanzadas de observación e vixilancia da biodiversidade

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Madrid, 13 de abril de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, participou hoxe en Madrid nunha mesa redonda sobre o sector aeroespacial ao servizo dos cidadáns no marco do evento Roadshow 2023 da empresa Telespazio, socia estratéxica e tecnolóxica da Xunta de Galicia no Polo Aeroespacial de Galicia, onde convidou á industria española a aproveitar o potencial de coñecemento das pemes e centros tecnolóxicos e de investigación do Polo para dar resposta aos seus retos tecnolóxicos a través da intelixencia artificial e os sistemas non tripulados.

A Xunta de Galicia lanzará un novo instrumento de apoio que impulsará a compra privada de innovación por parte da industria. Está previsto realizar dúas convocatorias –en 2023 e 2024– e vai dirixido a pemes e centros de coñecemento galegos capaces de asinar acordos con empresas demandantes de solucións baseadas no uso de sistemas non tripulados e intelixencia artificial que non estean dispoñibles no mercado. As empresas compradoras serán os clientes lanzadores e as futuras usuarias das solucións se estas son validadas. Con esta actuación complementarase o efecto tractor da Administración e o impacto da compra pública de innovación no sector.

Neste novo programa, financiado no marco do programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, Retech a través de fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Next Generation UE, e que estará dotado con 11,7 millóns de euros, terán cabida solucións que dean resposta aos retos e necesidades tecnolóxicas identificadas por empresas, tamén os relacionados coa biodiversidade e a preservación do medio ambiente, áreas nas que xa están a traballar compañías como Telespazio ou Avincis no Polo Aeroespacial de Galicia.

Telespazio colabora con Avincis, outro dos socios estratéxicos da Xunta no Polo Aeroespacial, para desenvolver servizos innovadores enfocados á preservación da biodiversidade mediante a obtención e xestión de datos procedentes de diferentes plataformas de observación, como satélites e sistemas non tripulados; así como na aplicación de algoritmia orientada a medir os parámetros relativos ás diversas áreas (ecosistemas, especies, etc.).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando