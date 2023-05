A Xunta convida aos enxeñeiros de camiños a achegar propostas construtivas pioneiras e singulares para os accesos ao Novo CHUAC, que se licitarán en xuño cun concurso de proxecto e obra

Na xuntanza abordouse o desafío técnico dos accesos para garantir o funcionamento do actual hospital, encaixalos coa AC–10 e a avenida das Xubias pola que circulan 20.000 vehículos diarios, minimizar a afección e garantindo a máxima integración paisaxística

A Xunta está en condicións de impulsar xa os accesos, unha peza esencial do ‘Novo CHUAC’ cun orzamento estimado en máis de 25 M?, tras a análise de ata 20 alternativas nas que se buscou o consenso co Concello e a Xunta asume a titularidade da AC–12

A fórmula para licitar como un único contrato a redacción do proxecto construtivo e a execución dos accesos ao ‘Novo CHUAC’ xustifícase na singularidade e excepcionalidade da actuación, e na vantaxe de axilizar os prazos desta parte das obras

A Xunta tramita a próxima licitación da demolición do actual Hotel do doente e tamén a da obra da Torre Polivalente

Estase a ultimar ademais a redacción do proxecto de interese autonómico do novo Hospital Público da Coruña, que se prevé someter a información pública este mes

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2023

A Xunta convidou hoxe ao enxeñeiros de Camiños a achegar propostas construtivas pioneiras e singulares para os accesos ao

, que se licitarán en xuño a través dun concurso de proxecto e obra.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto co delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e co director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, participou hoxe na Coruña nunha xornada técnica organizada polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, na que se abordou o proceso de construción deste novo Hospital Público, que afronta esta primavera unha fase decisiva.

Vázquez Mourelle destacou o especial interese desta xuntanza para contar coa participación activa e coas achegas técnicas da enxeñería, tendo en conta que os accesos que existen non son axeitados nin para o hospital actual. Incidiu en que a construción do ‘Novo CHUAC’, que duplica a superficie, fai necesaria unha transformación radical de toda a mobilidade da contorna.

No encontro, Xunta e enxeñeiros abordaron o gran desafío técnico dos accesos: pola pendente do terreo; polo alto nivel de urbanización; porque hai que garantir o normal funcionamento do actual hospital; e porque hai que encaixar eses accesos con dúas vías, a AC–10 e a avenida das Xubias, pola que pasan 20.000 vehículos ao día. A isto, engádese a necesidade de minimizar en todo o posible a afección e de procurar a máxima integración paisaxística.

Para isto, a Xunta leva moito tempo traballando, analizando ata 20 alternativas, buscando o consenso co Concello e aceptando mesmo a condición de asumir a titularidade da AC–12, co que isto supón de esforzo de xestión.

Xa se someteu o trazado a consultas ambientais, primeiro, e a información pública despois, e agora, tal e como indicou Ethel Vázquez, estase xa en condicións de impulsar estes accesos, peza esencial do ‘Novo CHUAC’, que teñen un orzamento estimado en máis de 25 M?.

Ethel Vázquez subliñou que para materializar ese trazado do mellor xeito posible precisa solucións construtivas creativas, pioneiras e singulares que permitan garantir a máxima funcionalidade cos mínimos cortes de tráfico e afección.

No encontro co Colexio de Enxeñeiros avanzouse a intención da Xunta de licitar como un único contrato, que sairá a concurso en xuño, a redacción do proxecto construtivo e a execución das obras dos accesos ao

Esta é unha fórmula bastante extraordinaria, que se xustifica pola singularidade e excepcionalidade da actuación e que, ademais, ten a vantaxe de que permitirá axilizar os prazos desta parte das obras.

A conselleira convidou aos enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia a formar parte deste gran proxecto e sumarse, co seu traballo e achegas, á construción da sanidade pública.

Na reunión tamén se abordou o estado das distintas actuacións previstas, unha vez despexado o convenio co Concello da Coruña, que esta aprobado, tanto polo pleno municipal como polo Consello da Xunta, recollendo as alternativas viables que puxo sobre a mesa o Goberno galego.

Tamén a Xunta ten en avanzado estado de tramitación, e próximas á súa licitación, as obras tanto de demolición do actual Hotel do doente como de construción da Torre Polivalente.

Xunta publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria, para o vindeiro día 22 de maio, dos actos expropiatorios para executar a Torre Polivalente, que será

a primeira edificación, icónica, do ‘Novo CHUAC’.

Ademais estase a ultimar a redacción do proxecto de interese autonómico, que a Xunta prevé someter a información pública este mesmo mes de maio.





