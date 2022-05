A Xunta contribúe á organización da Mostra (S8) na Coruña como cita de referencia do cine experimental

O director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participa na presentación da 13ª edición do certame, que do 27 de maio ao 5 de xuño proxectará 138 pezas, ademais de organizar live performances, talleres, encontros profesionais ou actividades en centros de ensino

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade subvenciona o evento con 40.000 euros a través da convocatoria de axudas a festivais do sector audiovisual, da que se benefician outros dez encontros de toda Galicia

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 12 de maio de 2022.–

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, acompañou hoxe a organización da Mostra de Cinema Periférico (S8) na presentación da súa 13ª edición, que terá lugar do 27 de maio ao 5 de xuño en diferentes localizacións da cidade da Coruña. O evento, consolidado xa como unha das citas de referencia arredor do cinema experimental, volve atoparse entre a listaxe de certames subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través da súa liña de axudas para festivais audiovisuais, que este ano distribúe 210.000 euros entre 11 citas.

En concreto, como sinalou Sutil, o encontro coruñés resultou adxudicatario de 40.000 euros, a maior das contías concedidas nesta convocatoria, mediante a que o Goberno galego mantén o seu compromiso cunha serie de eventos estratéxicos para o sector, que conforman unha moi rica oferta en canto a temáticas, xéneros e especializacións e que nas súas últimas edicións acreditaron “unha solidez a proba das maiores dificultades e imprevistos”, afirmou.

Para o responsable de Industrias Culturais da Xunta, o (S8) combina de xeito maxistral unha ollada aberta aos últimos e máis interesante da vangarda internacional co seu papel como altofalante para os profesionais galegos máis interesados na experimentación con distintos xéneros e formatos.

Máis de 50 estreas internacionais

Esta 13ª edición ten prevista a proxección de 138 pezas procedentes de 14 países, das que 53 son estreas internacionais e 47 poderán verse por vez primeira en España. O programa tamén inclúe presentacións, live performance, talleres e encontros profesionais coa participación de 53 artistas convidados, ademais de diferentes actividades para o alumnado de sete centros de ensino da Cidade.

A presencialidade e a experiencia colectiva recuperan o seu protagonismo este ano, no que haberá unha importante representación do cinema experimental realizado por mulleres. Recibirase, así mesmo, a visita de destacados artistas internacionais, como Lee Ranaldo, cofundador da mítica banda estadounidense Sonic Youth, e a escritora e artista visual canadense Leah Singer, que estarán na Coruña presentando algúns dos traballos que veñen asinando xuntos desde 1991 e a súa performanceContre Jour.

A organización adiantou tamén que os australianos Dianna Barrie e Richard Tuohy, dúas das máximas referencias internacionais do cinema fotoquímico, impartirán un taller intensivo sobre como facer cinema en 16 mm de maneira autosuficiente. As inscricións xa están abertas na web do festival.

Escaparate do cinema galego

O director da Agadic fixo tamén fincapé na función da mostra (S8) como escaparate do máis innovador que se está a facer en Galicia dentro do ámbito audiovisual. Este ano, por exemplo, contarase con case unha vintena de creadores galegos nas diferentes seccións, que se irán desvelando proximamente, e porase o foco especialmente nas novas xeracións, cuestionando e rompendo os parámetros do cinema experimental ou de vangarda orixinal

Referiuse, en concreto, á rexuvenecida sección SINAIS, cunha escolma de pezas galegas do último ano, e á produción Ultreia et Suseia, levada a cabo ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21–22 e que será ofrecida en liña polo festival. Este traballo está composto por entrevistas en exclusiva que o (S8) lles fixo a cineastas como Carla Andrade, Diana Toucedo, Helena Girón e Samuel Delgado, Xisela Franco, Tono Mejuto, Xiana do Teixeiro, Alexandre Cancelo e Berio Molina, e pensado para a súa promoción internacional, con subtítulos en galego, castelán e inglés.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.