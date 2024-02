A Xunta contribúe á oferta cultural de Vigo con 29 funcións escénicas e musicais como membro da rede galega de teatros e auditorios

O Auditorio Municipal de cidade olívica é un dos espazos asociados á programación que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades cofinancia con 41 entidades locais de toda Galicia



A carteleira semestral arranca esta fin de semana cun espectáculo infantil na rúa Príncipe e inclúe as estreas de ‘Cancións amarelas, flores tristes’, de Manekineko, e ‘Neura’ de De Ste Xeito



O circuíto cultural autonómico tamén levará actividade a outros escenarios do sur de Galicia, como Cangas, Redondela, Gondomar, Tomiño ou Tui



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 2 de febreiro de 2024

A Rede Galega de Teatros e Auditorios, o circuíto de espectáculos impulsado e coordinado pola Xunta, contribúe á oferta cultural da cidade de Vigo con 29 funcións escénicas e musicais durante todo o primeiro semestre de 2024. Entre elas figuran as estreas de Cancións amarelas, flores tristes, da compañía Manekineko, e Neura, de De Ste Xeito Producións. O Auditorio Municipal de Vigo é un dos espazos adheridos a esta rede cultural, a través do que o público vigués poderá gozar ata abril dun amplo abano de propostas de teatro, música, danza, maxia e novo circo.

A programación na cidade olívica comeza mañá sábado coa representación ao aire libre do espectáculo para público familiar O bosque vivinte, de Sarao Producións & Animacións. Será ás 19,00 h. na céntrica rúa Príncipe.

A carteleira cuadrimestral, que pasará a continuación a desenvolverse no escenario do Auditorio Municipal, acollerá o día 9 ás 20,00 h. o concerto Transylvanian Suite, do trío de jazz composto por Basilio Martí e os irmáns Santana. O espectáculo réndelle homenaxe á película Nosferatu con motivo do centenario da súa estrea, musicando este clásico do cine mudo coa súa proposta de góspel mesturada con música clásica e electrónica. A peza A nai, de Amorodio Teatro, poderá verse no mesmo espazo o día 10 ás 20,00 h. Para o público máis cativo prográmase o día 11 a peza Mamut, da compañía éuscara Markeliñe, ás 18,00 h. A comedia Aquí tou, de Xose A. Touriñán, fará tamén unha parada en Vigo no marco desta Rede cun pase programado o día 16 ás 20,00 h.

A proposta do mes de febreiro no Auditorio Municipal continuará o día 17 con Apaga o Candil, de Contraproducións, montaxe na que a compañía lembra a Xestal, narrador oral carballés, poñendo en valor a cultura tradicional galega a través da historia deste contador. O día 18 seguirá Brilla Brilla, de Trémola Teatro, con tres pases especialmente programados para público infantil ás 12,00 h., 16,30 h. e 20,00 h. Ilusionante, do prestidixitador Pedro Volta e o espectáculo Entrega en man, de Contraproducións, terán funcións os días 23 e 24, respectivamente. Roi Borrallas porá o ramo a un mes de febreiro cheo de propostas escénicas en Vigo cun pase da súa peza de clown Solo, o 25 de febreiro ás 18,00 h.

As funcións seguirán en marzo con Gracias por venir, o día 1, un espectáculo de Iago Regueiro que homenaxea a Lina Morgan. Esa mesma fin de semana Sarabela Teatro sobe ás táboas do auditorio vigués o seu Made in Galiza, o sábado 2 ás 20,00 h., e Olivas Negras achegaralle ao público máis novo O rapto da Befana o día 3.Hellen Keller, a muller marabilla?, a nova montaxe de Chévere, poderá verse o día 9; Igualdade, onde estás, da Maga Fani, o día 10; a estrea da devandita Cancións amarelas, flores tristes, de Manekineko, o día 15; Que din as rumorosas, de Artyc Content, o 16 e El cuento de Persépolis, de La Coja Dansa, o 17.

A programación destes primeiros meses do ano do circuíto autonómico en Vigo pechará en abril con danza, teatro e novo circo. A peza 4 x 4, da compañía madrileña Ron Lalá, poderá verse o día 12, mentres que os días 13 e 14 haberá funcións de Non é unha canción, de Souvenir e de Las Cotton, de Anita Maravillas & Portal 71. O día 19 será a quenda de De Ste Xeito Producións para a outra das estreas previstas: a da súa nova comedia, Neura, cun pase ás 20,00 h. Completa a carteleira La punta de mi nariz, de Kolectivo Konica, e Cirqueiras, de Artefeito, que chegarán ao Auditorio Municipal os días 20 e 21 de abril.

A danza tamén será protagonista na cidade olívica este mes con motivo do día internacional desta disciplina. Haberá unha función de Emigrantas, de Kirenia Danza, o día 26, e outra de Qualia, de LAD Dance Company, o 27. A proposta da temporada da Rede Galega de Teatros e Auditorios en Vigo remata con 361 Grados, da agrupación andaluza Cía. Proyecto Tránsito, da que poderá gozar o público vigués o 28 de abril.

Ademais, a Rede Galega de Teatros e Auditorios programa outras 22 funcións noutros tres concellos da área metropolitana de Vigo. Así, en Cangas estase a contribuír con cinco funcións de teatro para público adulto no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. Trátase dalgúns dos últimos traballos de Teatro do Noroeste, Sarabela Teatro, Producións Teatrais Excéntricas, Contraproducións e ButacaZero.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando