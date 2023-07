A Xunta contribúe con 575.000 € á organización de 26 festivais de música e mostras de artes escénicas

A Consellería de Cultura adxudica 360.000 euros en axudas a 16 citas musicais, entre as que se atopan o Revenidas, o Vive Nigrán ou o Resurrection

Na modalidade teatral, distribúense 210.000 euros entre 10 eventos, entre eles a Mostra de Cangas, o FIOT de Carballo ou o Festival Galicreques de Santiago

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela,8 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia acaba de publicar a adxudicación de 575.000 euros en axudas a 26 festivais galegos de carácter profesional, dos cales 16 son de música e 10, de artes escénicas. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades contribúe así a través destas subvencións, que se conceden en réxime de concorrencia competitiva, á organización de eventos considerados estratéxicos nos seus ámbitos por impulsar a actividade cultural á vez que a económica e que forman parte das actividades que este verán promove o Goberno galego en colaboración con distintos concellos e entidades baixo o lema

A cultura galega é un culturON.

Na modalidade de festivais musicais, distribúense 360.000 euros entre as 16 citas beneficiarias neste 2023. O Revenidas, que se celebrará do 7 ao 10 de setembro en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), é o encontro que recibe maior achega por parte da Xunta, que cofinancia a súa organización con 38.795 euros. Pola súa banda, o Resurrection Fest, que vén de pechar a súa 18ª edición en Viveiro, acada a segunda maior contía ao percibir 34.847 euros, seguido polo SonRías Baixas, que disporá de 33.569 euros para celebrar o seu 20ª aniversario en Bueu entre o 3 e o 5 de agosto.

O Atlantic Fest contará con 29.146 euros para celebrar en Vilagarcía de Arousa unha nova edición entre o 20 e o 23 de xullo, mentres que o PortAmérica recibe 28.703 euros para desenvolver o seu programa en Portas a vindeira fin de semana, e o 17

Festival Ribeira Sacra supera os 26.000 euros para un cartel que se espalla do 28 ao 30 deste mes en distintos escenarios ás beiras do Miño e do Sil.

A Xunta tamén apoia a través destas axudas encontros como o Festival Maré (25.866 euros), que levará a Santiago de Compostela diversas voces atlánticas entre o 20 e o 24 de setembro; o Festival de la Luz (23.731 euros), que encherá Boimorto do 25 ao 26 de agosto de propostas de diferentes xéneros, ou o WOS Festival (23.014 euros), que celebrará tamén na capital de Galicia do 14 ao 17 de setembro a súa oitava edición.

O Festival Sinsal Son Estrella Galicia (20.411 euros), que regresará un ano máis á Illa de San Simón entre o 21 e o 23 de xullo; o Vive Nigrán (15.763 euros), que levou a fin de semana pasada ata praia América os directos de Los Enemigos, Javiera Mena ou Samantha Hudson, e o Caudalfest (15.712 euros), que ofrecerá o seu cartel entre o 15 e o 16 de setembro en Lugo, tamén contarán neste 2023 co apoio da Xunta a través da convocatoria que xestiona a Axencia Galega das Industrias Culturais.

A relación de festivais beneficiarios complétase co Underfest Son EG (14.132 euros), que se celebrará en Vigo entre o 25 e o 26 de setembro; Barbeira Season Fest (13.180 euros), cita musical que se estenderá do 21 ao 24 dese mesmo mes en Gondomar; o VIII Ouren Sound Fest (9.519 euros), que levou a Calamaro e Baiuca a Bemposta en maio, e o Fisterra Blues Experience (7.589 euros), cuxa sétima edición rematou o pasado 2 de xullo.

O compromiso do Executivo autonómico co circuíto galego de encontros musicais compleméntase cos patrocinios a través de FEST Galicia, marca que procura promover o noso territorio como destino musical baixo criterios de calidade, profesionalidade e sustentabilidade.

O Goberno autonómico contribuirá tamén economicamente coa organización de 10 festivais de artes escénicas mediante a segunda modalidade desta liña de axudas, á que destina concretamente 215.000 euros neste 2023. A 32ª edición do Festival Internacional de Teatro de Outono (FIOT), que se desenvolverá en outubro en Carballo, convértese no encontro escénico que acada a maior puntuación 2023, o cal se traduce nunha achega de 49.276 euros. A Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que conclúe mañá, consegue o segundo maior volume de fondos ao percibir 35.764 euros.

A través destas axudas, a Xunta subvenciona tres festivais de teatro de monicreques: o Festival Galicreques de Santiago (31.047 euros), que se celebra en outubro; o Titiriberia de Rianxo (24.973 euros), a desenvolver na última semana de xullo, e o Festival Internacional de Títeres de Redondela (12.774 euros), cita do pasado mes de maio.

Na listaxe de beneficiarias desta modalidade tamén aparece o circo, representado polo Festaclown de Vilagarcía de Arousa (10.607 euros), que se celebrará no mes de agosto; a maxia, a través do encontro Porta Máxica de Ferrol (6.292 euros), e os monólogos, mediante a sétima edición do Singular, Festival Internacional do Monólogo Teatral que organizou en marzo o Concello de Narón (12.872 euros). Completan a relación de mostras escénicas subvencionadas o Festival Internacional de Teatro de Ourense, con 25.396 euros, e o festival Desfoga de Cambados, que consegue 5.993 euros.

A Xunta tamén completa o seu apoio a festivais de artes escénicas coa súa colaboración coa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia a través dun convenio asinado co Concello no que se recoñece o seu papel singular no sistema escénico galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando