A Xunta continuará os traballos de investigación no Castro da Cibdá de Armea de Allariz o vindeiro mes

A directora xeral de Patrimonio Cultural e o delegado territorial da Xunta en Ourense visitan este ben no que o Goberno galego inviste 30.000 ?

O obxectivo da actuación feita en colaboración co Concello é favorecer a investigación, conservación e posta en valor deste xacemento castrexo

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Allariz (Ourense), 20 de setembro de 2023

A directora xeral de Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitaron hoxe o Castro da Cibdá de Armea, no concello de Allariz, onde a Xunta de Galicia continuará coas tarefas de investigación o vindeiro mes. Trátase dunha actuación dotada con 30.000 ? e feita en colaboración co Concello co obxectivo de ampliar o coñecemento sobre este xacemento castrexo e favorecer a súa conservación e posta en valor.

Durante a visita, os representantes autonómicos salientaron a importancia da colaboración institucional “para protexer o noso patrimonio cultural e permitir que tanto nós como as xeracións vindeiras poidan coñecer o noso pasado”. “Este é o mellor xeito de garantir o coidado dos nosos bens máis prezados”, afirmaron antes de engadir que o traballo coas administracións máis próximas aos xacementos “é o camiño para garantir o seu mantemento, difusión e divulgación, así como a súa vinculación coa veciñanza”.

Os traballos impulsados este ano dan continuidade aos convenios asinados nos últimos anos e céntranse na realización de tarefas de conservación e restauración dunha superficie de aproximadamente 170

co fin de garantir a estabilidade e perdurabilidade dos restos exhumados. Para iso, procederase a limpeza e consolidación dos muros, pavimentos e estruturas e taparase con xeotextil as zonas escavadas. Ademais deseñarase e colocarase un novo panel con información renovada.

Ademais da propia intervención, tamén está previsto levar a cabo diferentes accións de divulgación dos traballos arqueolóxicos realizados co financiamento da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando