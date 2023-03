A Xunta continuará executando a próxima semana actuacións de roza e limpeza nas marxes de estradas autonómicas das 4 provincias

As intervencións proseguirán na autovía AG–59, no concello de Teo ou na vía de altas prestacións CG–2.1, entre Monforte de Lemos e o Alto do Faro

Na provincia de Ourense continuarán as tarefas de limpeza xa iniciadas nas estradas OU–531, nas comarcas da Limia e de Celanova; e na OU–540, en Barbadás

Tamén terán continuidade os traballos xa comezados na vías de altas prestacións VG–4.5, nos concellos de Moaña e de Cangas

A Xunta leva investido 8,3 M? desde 2018 en actuacións de control da biomasa nas marxes das estradas autonómicas, a través da encomenda á empresa pública Seaga



A Xunta continuará desenvolvendo a vindeira semana traballos de roza e limpeza nas marxes da estradas autonómicas das 4 provincias.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade impulsa estas actuacións enmarcadas no contrato coa empresa pública Seaga, cun investimento de máis de 2,2 millóns de euros, para o control da biomasa das marxes das estradas autonómicas.

