A Xunta continúa a aposta polas entidades de economía social coa oferta dun curso en liña para formar en ferramentas dixitais

A Rede Eusumo organiza unha formación de 40 horas para informar sobre as principais ferramentas que facilitan a xestión, o traballo colaborativo e a organización destas entidades



As inscricións ao curso continúan abertas a todo o público interesado ata o 7 de agosto



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través da Rede Eusumo, está a impulsar un curso en liña co fin de ofertar ás entidades de economía social un “kit” dixital de ferramentas útiles para o seu funcionamento. A acción formativa ten carácter gratuíto e está dirixido a todo o público en xeral, especialmente ás persoas desempregadas e as traballadoras ou socias de entidades de economía social de Galicia.

A actividade terá unha duración de 40 horas e se estenderán desde o 8 de ata o día 31 do mesmo mes. O obxectivo pasa por ofertar aos participantes, de forma sinxela e simple, información sobre as principais ferramentas para facilitar a xestión das entidades de economía social, o traballo colaborativo e a organización interna.

Esta iniciativa da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade mantén as inscricións abertas para todas aquelas persoas interesadas ata o próximo 7 de agosto a través do formulario na seguinte ligazón:

O programa aborda ferramentas dixitais en case todos os ámbitos da entidade, dividindo os contidos en cinco módulos principais. O alumnado comezará por coñecer aquelas ferramentas útiles para a organización empresarial interna, desde a optimización de arquivos ata a automatización de procesos.

Gran parte da formación céntrase en recursos para a comunicación cara o exterior: venda en liña, redes sociais, deseño de elementos corporativos e xeración de vídeos. Ademais, os contidos tamén inclúen un apartado especial dedicado á comunicación entre entidades, a través de videochamadas e reunións virtuais, para favorecer e impulsar a rede de entidades de economía social en Galicia.

A Xunta segue co seu apoio por un modelo de economía social, pois tamén se están a desenvolver outras actividades dirixidas a este tipo de entidades, como a formación en contabilidade básica.

