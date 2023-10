A Xunta contempla 4 millóns de euros nos orzamentos de 2024 para melloras nos portos da Mariña lucense

Alfonso Villares detallou as sete actuacións que se recollen para o vindeiro exercicio e que prevén un investimento plurianual de 14 millóns

Contémplase o reforzo do abrigo e a ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro, o acondicionamento de locais en San Cibrao

Tamén se actuará no reforzo do abrigo de Burela, a mellora do abrigo de Morás, a remodelación da dársena de Foz e a dragaxe do peirao ribadense

O titular de Mar destaca a importancia do gasto social e do investimento nas contas públicas da Xunta de Galicia para o próximo ano, as maiores da historia

A Xunta de Galicia contempla 4 millóns de euros nos orzamentos de 2024 para actuacións de mellora nos portos de titularidade autonómica da Mariña lucense. Así o anunciou esta mañá o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, nunha visita ao porto de Ribadeo para presentar as previsións de investimento do seu departamento na comarca durante o vindeiro ano. Tamén puxo en valor as contas da Xunta de Galicia para o próximo exercicio, ano no que mobilizará os maiores recursos na súa historia e reforzará tanto o investimento como o gasto social

O titular de Mar explicou que os Orzamentos 2024 contemplan en total investimentos en sete actuacións portuarias na Mariña de Lugo que supoñen unha anualidade global de 4 millóns de euros para o 2024 e cuxo importe total do conxunto das obras previstas (con financiación plurianual) ascende a 14 millóns.

Así, detallou que a Xunta prevé investir nas obras de reforzo do abrigo e a ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro, o acondicionamento de locais en San Cibrao, o reforzo do abrigo de Burela, a mellora de abrigo en Morás, a remodelación da dársena de Foz e a dragaxe do peirao de Ribadeo.

Esta última é precisamente a actuación con maior orzamento previsto para 2024, cun total de 2 millóns de euros. A tramitación deste expediente atópase na súa fase final e está previsto que os traballos poidan iniciarse antes de finais deste ano. Polo que respecta a Burela, o reforzo do dique de abrigo, pendente de saír a licitación, conta cunha anualidade orzamentaria para 2024 de 830.000 euros. Para o municipio de Viveiro contémplanse dúas actuacións portuarias, a ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro, cun orzamento estimado para 2024 de 650.000 euros; e o reforzo do dique de abrigo, tamén do porto de Celeiro, cuxa tramitación previa contará con 30.000 euros no vindeiro exercicio.

Para o porto de San Cibrao, a Xunta contempla nos orzamentos un investimento de 350.000 euros o vindeiro ano, que permitirán executar a obra de acondicionamento do locais de armadores. Finalmente contémplanse partidas de menor importe para outras actuacións que se atopan polo momento en fases máis iniciais. É o caso da mellora do abrigo cun contradique no porto de Morás, a día de hoxe en tramitación ambiental, e para a que a Xunta destina 121.000 euros de cara ao ano que ven; e a remodelación da dársena deportiva de Foz, aínda en fase preliminar, que conta cunha anualidade de 30.000 euros.

Portos de Galicia constitúe un dos principais artífices da execución de obras da Consellería do Mar e reforzará os seus proxectos de cara a 2024, nun exercicio no que o conxunto da Xunta de Galicia mobilizará máis de 2.800 millóns de euros en investimentos. Esta cantidade elévase un 2,4% sobre a do presente ano e sitúa o esforzo investidor autonómico nesta lexislatura por enriba dos 10.500 millóns de euros.

Alfonso Villares destacou que os orzamentos para 2024 do Executivo galego son os máis elevados da historia da comunidade, con 13.257 millóns de euros, e acadan tamén un gasto social nunca visto, pois a sanidade, educación, políticas sociais e emprego se destinan case tres cuartas partes do total. Ademais son unhas contas que benefician a tódolos galegos ao incluír e consolidar rebaixas de impostos e que, por primeira vez en 16 anos, non recorren ao endebedamento.





