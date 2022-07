A Xunta construirá unha senda peonil na estrada autonómica OU-150 nas Barxas, no concello de Coles

O contrato de obras foi adxudicado por máis de 48.000 euros, prevéndose o inicio dos traballos nas vindeiras semanas

Executarase unha senda peonil pola marxe esquerda da vía, entre os puntos quilométricos 2+865 e o 3+075, conectando as beirarrúas actuais dos núcleos das Barxas e de Sobral

A nova senda será de tipoloxía de cuneta tendida transitable, cun ancho de entre 1,5 e 2 metros, segundo a dispoñibilidade de espazo, e con pavimento de formigón

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa co seu compromiso de mellora da rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé dos veciños



Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou as obras para construír unha senda na estrada OU–150 nas Barxas, no concello de Coles.

Este contrato foi adxudicado á empresa Consernor, S.L. por importe de máis de 48.000 euros. O inicio dos traballos prevese xa nas vindeiras semanas.

Executarase unha peonil

pola marxe esquerda da vía, co fin de mellorar a accesibilidade e o tránsito peonil no treito comprendido entre os puntos quilométricos 2+865 e o 3+075. A senda permitirá conectar as beirarrúas actuais dos núcleos das Barxas e de Sobral.

A nova senda será de tipoloxía de cuneta tendida transitable, cun ancho de entre 1,5 e 2 metros

,

segundo a dispoñibilidade de espazo. Para alcanzar este ancho, nalgúns tramos concretos será necesario escavar os desmontes existentes, coa mesma inclinación que o actual noiro.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando