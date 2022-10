A Xunta construirá unha pasarela peonil na ponte sobre o rego Val dos Gozos en Cudeiro, no concello de Ourense

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudica por máis de 18.000? a redacción do proxecto construtivo para actuar na estrada autonómica OU–150



A actuación complementará a senda que nos vindeiros días vai iniciar a Xunta en Valdorreguerio, dotando o cruzamento sobre o rego dun itinerario diferenciado para os peóns, do que carece a ponte



Definiranse as obras para a conexión dos dous itinerarios peonís mediante unha pasarela duns 60 metros de lonxitude



O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis seguro e sustentable

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou por máis de 18.000 ? o contrato para a redacción do proxecto de construción dunha pasarela peonil na estrada autonómica OU–150 no núcleo de Cudeiro, no concello de Ourense.

Este contrato foi adxudicado á empresa Deseños Estruturais e Viarios, S.L., que conta cun prazo de 8 meses para a redacción do proxecto que dotará o treito da ponte sobre o rego Val dos Gozos dun itinerario diferenciado para o transito peonil, do que carece na actualidade.

A Xunta vai iniciar nos vindeiros días as obras de construción dunha senda na OU–101, en Montealegre, e na estrada OU– 150, en Valdorregueiro, impulsando un itinerario peonil seguro e accesible en cada unha destas sendas.

No caso concreto da estrada OU–150, en Valdorreguerio a senda en execución na marxe dereita remata xusto antes da ponte sobre o rego Val dos Gozos; e na outra marxe da conca existe unha beirarrúa, tamén na marxe dereita da estrada, que discorre ata o seguinte núcleo de Cudeiro.

Os traballos obxecto deste novo contrato teñen como obxectivo acadar un itinerario continúo a ambas as dúas marxes da ponte sobre o rego Val dos Gozos, para o que se definirán as actuación necesarias para conectar os dous itinerarios peonís mediante unha pasarela duns 60 m de lonxitude, tamén na marxe dereita.

Na redacción do proxecto construtivo da pasarela deberá terse en conta as prescricións sectoriais en materia de augas e de patrimonio cultural, entre outras de ser o caso. Tamén a necesidade de proceder á expropiación de terreos para a súa execución.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis seguro e sustentable.

Normal 0 21 false false false ES





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando