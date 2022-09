A Xunta constata a falta de previsión do Goberno de España sobre o pago a Galicia dos descontos do transporte público autonómico

O Ministerio de Transportes recoñece en resposta a unha consulta da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que descoñece aínda as contías concretas que se destinarán a cada comunidade autónoma e segue sen avanzar a data na que efectuará o pago



A Xunta asume integramente desde o pasado 1 de setembro o custo das bonificacións do transporte público autonómico, que a Comunidade elevou ao 50%

A Xunta vén de constatar, novamente, que non existe aínda previsión no Goberno de España sobre a cantidade que transferirá a Galicia para financiar os descontos do transporte público autonómico nin a data en que fará efectivo o seu pagamento.

En resposta a unha consulta formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a Secretaría Xeral de Transportes do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana recoñece que ten pendente aínda a realización e notificación da resolución dos expedientes que debe “permitir saber as contías concretas que corresponden a cada comunidade autónoma”.

Así mesmo, en relación coa data prevista para facer efectivo o pagamento, a Secretaría Xeral de Transportes remítese a indicar que se realizará no terceiro trimestre do ano, sen máis nivel de concreción.

Deste xeito, queda unha vez máis acreditado que a Xunta debe continuar financiando integramente o custo das bonificacións que desde o pasado 1 de setembro se están a aplicar no transporte público de titularidade autonómica.

O Goberno galego decidiu elevar ata o 50% a contía da bonificación do 30% anunciada polo Goberno de España, financiando con fondos propios a diferenza, así como a totalidade da súa aplicación no transporte de ría de Vigo e no Feve da comarca de Ferrol. Sen embargo, ata o momento a Xunta está a financiar integramente a totalidade dos descontos.

Normal 0 21 false false false ES





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando