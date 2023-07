A Xunta conmemora os valores do cooperativismo nun acto en Narón no que destacou a súa contribución a unha economía galega sustentable e igualitaria

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada da delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presidiron o Día galego do cooperativismo celebrado en Agroflor (Narón)

No acto concedéronse os Premios ao Cooperativismo 2023 a Alén (A Coruña), Enraizando (Ribeira) e Ferrolana de Profesores de Autoescuela (de Ferrol), así como ao alumnado do IES A Guía e da sociedade cooperativa galega Mendiño de Vigo

Rivo destacou a capacidade deste modelo de negocio para fixar poboación no rural e reforzar o liderado feminino

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada da delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presidiu hoxe en Agroflor (Narón) o Día galego do cooperativismo, onde destacou a contribución destas entidades ao desenvolvemento sustentable da comunidade para cimentar “unha economía galega máis igualitaria e equitativa”.

Durante a conmemoración procedeuse á entrega dos premios á Cooperación 2023 –que este ano recaeron en tres entidades da provincia da Coruña Alén (A Coruña), Enraizando (Ribeira) e Ferrolana de Profesores de Autoescuela (Ferrol)– e os do certame Cooperativismo no Ensino 2023 na súa modalidade de proxecto empresarial, que corresponderon ao alumnado do IES A Guía de Vigo e da sociedade cooperativa galega Mendiño, da mesma localidade.

Rivo destacou a contribución do cooperativismo ao fomento de valores como a solidariedade, a primacía dos beneficios sociais sobre a rendibilidade financeira e pola súa capacidade de “fixar poboación no rural” e reforzar o liderado feminino. Na comunidade galega case 29.000 mulleres forman parte destas entidades, das cales preto de 27.000 son socias. “Todos estes valores son o selo de identidade da economía social, un modelo económico que en Galicia coñecemos ben e que representa máis do 7 % do noso PIB, o que se traduce nun impacto económico anual importante”, indicou.

A Xunta de Galicia destina este ano 42 millóns de euros para apoiar este modelo económico a través de programas que buscan reconverter, transformar e mellorar empresas de economía social; fomentar a incorporación de persoas desempregadas e ocupadas a cooperativas e sociedades laborais; promover o liderado feminino nestas actividades ou difundir os seus beneficios.

A titular de Promoción do Emprego recalcou que o seu departamento xa iniciou os traballos da II Estratexia Galega de Economía Social, que terá vixencia desde este 2023 ata 2026, e que perseguirá mellorar as competencias das persoas e as capacidades das entidades para enfrontar os retos do novo contexto socioeconómico e para consolidar o seu crecemento continuo en Galicia. O documento apoiará o posicionamento deste modelo nos sectores tecnolóxico e dixital, verde, industrial e sustentable e o seu deseño parte de tres obxectivos estratéxicos que fixan a atención nas persoas (na mellora da súa capacitación), nas entidades (para brindarlles máis capacidade competitiva) e na gobernanza (traballo en rede das entidades).

No acto de hoxe entregáronse os Premios á Cooperación 2023 que na categoría de valores cooperativos recaeu en Alén (da Coruña). Constituída en novembro de 2020, esta entidade ofrece servizos de consultaría e formación para entidades, incluíndo proxectos para cooperativas, centros especiais de emprego, fundacións, asociacións e entidades sen ánimo de lucro, ademais de administracións públicas e outras empresas.

O galardón ao mellor proxecto cooperativo foi para Enraizando que, desde Ribeira e cunha andaina iniciada hai 26 meses, desenvolve proxectos que poñen ás persoas no centro. A súa misión artéllase en tres eixos: apoio e acompañamento sensible por e para as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade; xeración de espazos participativos desde os que acompañar os itinerarios de saúde; e espazos de formación e acollida a estudantes e profesionais de calquera parte do mundo.

No caso da mellor traxectoria cooperativa, o premio este ano recoñece o traballo da sociedade cooperativa Ferrolana de Profesores de Autoescuela, decana de España e fundada en 1974, que conta na actualidade con 6 centros de formación que imparten ensinanzas de condución de diferentes especialidades.

No caso de Cooperativismo no Ensino, a conselleira concedeu os premios aos proxectos empresariais cooperativos feitos polo alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial. En 2023 resultou gañador nesta modalidade o IES A Guía, de Vigo, por Holística, sociedade cooperativa galega. O accésit recaeu en Sail2day, presentado polas alumnas e alumnos da sociedade cooperativa galega Mendiño, de Vigo.

No acto realizouse, por outra banda, un recoñecemento especial a José Montes, polo seu labor como socio fundador de Feiraco a prol do movemento cooperativo co que mantén vencellos desde hai anos.

Cos todos estes galardóns, o Goberno galego está a impulsar esta fórmula económica e poñer en valor os seus principios entre a sociedade e quere recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando coa súa aposta pola igualdade, a proximidade e a xeración de emprego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando