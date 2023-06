A Xunta conmemora o Día Mundial das Persoas Refuxiadas con Accem e co resto de entidades que traballan en Galicia neste eido

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

A Coruña, 20 de xuño de 2023

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, destacou hoxe a axuda que Accem presta ás persoas procedentes doutros países que chegan a Galicia, tanto a través dos seus programas de atención na rúa e provisión de recursos como do seu centro de acollida, servizos que a Xunta apoia coa orde de axudas do IRPF. Fíxoo nos actos organizados pola entidade con motivo do Día Mundial das Persoas Refuxiadas.

Arturo Parrado gabou o traballo de Accem e do resto de entidades que en Galicia actúan no sistema de protección internacional, e destacou que actos como o de hoxe son fundamentais para dar visibilidade e sensibilizar á poboación sobre a realidade que viven as persoas refuxiadas. Así mesmo, garantiu a continuidade do apoio do Goberno galego a todas estas entidades, ao considerar que realizan un traballo fundamental na protección e axuda a todas esas persoas que foxen dos seus países, vítimas de violencia ou por mor da guerra.





