A Xunta confía na responsabilidade do sector bateeiro no inicio da campaña de extracción da mexilla para garantir unha explotación óptima do recurso

O Executivo galego lembra que as choivas das últimas semanas reduciron a salinidade da auga, o que debilita a semente de mexillón e dificulta a súa fixación nas cordas, polo que pide unha actuación responsable para facer un bo aproveitamento

A actividade extractiva comeza o vindeiro luns e estenderase ata o 15 de xuño de acordo co retraso da campaña aprobado en novembro co obxectivo de preservar o estado biolóxico da especie

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2023

A Consellería do Mar emitiu hoxe un informe sobre as condicións meteorolóxicas e marítimas que se van dar no inicio da campaña de extracción de semente de mexillón en bancos naturais –que se abre o vindeiro luns nas provincias da Coruña e Pontevedra– e confiou na responsabilidade dos profesionais do sector para realizar unha explotación sustentable e un aproveitamento óptimo do recurso.

O documento remitido ás organizacións de produtores de mexillón da comunidade lembra que as abundantes choivas rexistradas nas últimas semanas –que se prevén tamén para o inicio da campaña– provocaron un descenso da salinidade da auga, o que debilita a mexilla e pode dificultar a súa fixación nas cordas das bateas.

Ante esta situación, e tendo en conta a persistencia desas condicións adversas nos vindeiros días, o Executivo galego confía en que os profesionais do sector actúen con responsabilidade na explotación deste recurso tendo en conta que un uso eficiente da semente de mexillón irá en beneficio do conxunto do sector bateeiro.

A campaña de extracción da mexilla estenderase desde o próximo luns 9 de xaneiro ata o 15 de xuño tal e como establecen as resolucións emitidas o pasado 30 de novembro polas xefaturas territoriais da Consellería do Mar da Coruña e de Vigo co obxectivo de retrasar o seu inicio e preservar o estado biolóxico do recurso. Deste xeito, o retraso no inicio da campaña –a orde de 26 de outubro do 2000 pola que se regula esta actividade establécea do 1 de decembro ao 30 de abril– compénsase alongando o prazo de recollida nun período equivalente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando