A Xunta confía en que o proxecto Smartz4milk para modernizar a industria láctea obteña financiamento do Perte agroalimentario

A iniciativa, promovida por Clusaga e a Administración galega, a través da Oficina Next Gen Food Galicia, conta cun orzamento de case 26M? na procura de transformar o sector lácteo a través da I+D+i e o investimento en activos de protección ao medio ambiente e aforro enerxético

Trátase dun proxecto vertical no que participan 14 empresas e centros tecnolóxicos e que aborda tres grandes bloques –competitividade, sustentabilidade e trazabilidade– a través de 24 actuacións diferentes

De saír adiante, sumaríase a outras iniciativas da industria que xa contan co apoio dos fondos europeos, como son Milktelligence, que busca mellorar a produtividade do sector mediante a recollida de datos e visualización de indicadores clave na produción; e Smart4Cheese, que persegue impulsar a dixitalización integral no sector lácteo de queixerías

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 15 de xuño de 2023

O proxecto Smartz4milk Cadea de Valor Láctea Intelixente, Trazable, Sostible e Conectada, presentouse esta mañá nas instalacións do Grupo Leche Río en Lugo. Trátase dunha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia e Clusaga a través da oficina Next Gen Food Galicia que busca avanzar na modernización do sector lácteo acadando fondos europeos no marco do Perte Agroalimentario.

é un proxecto tractor liderado por empresas galegas e para o que a Xunta agarda que se obteña financiamento no marco deste Perte, que conta cunha partida de preto de 1.500 millóns. Suma 14 empresas e centros tecnolóxicos e de coñecemento galegos –xunto con outros de Asturias, Cantabria, Andalucía, Cataluña e Comunidade Valenciana–, e aposta pola innovación e a mellora competitiva dunha industria que supón o 1,5% do PIB galego e da que a comunidade é líder nacional de produción.

Para o seu desenvolvemento, o proxecto conta cun orzamento de case 26M?, centrándose en tres grandes bloques de competitividade, sustentabilidade e rastrexabilidade a través de 24 actuacións distintas encamiñadas a transformar o sector lácteo grazas á I+D+i e o investimento en activos de protección ao medio ambiente e aforro enerxético.

Cómpre lembrar que Galicia ten posto en marcha distintas oficinas para facilitar ao tecido empresarial a concorrencia aos fondos europeos. Así, a Xunta, a través do Igape, e Clusaga, activaron no seu momento a oficina Next Generation Galicia Food coa finalidade de aproveitar a oportunidade dos fondos europeos para impulsar a transformación económica e social do sector agroalimentario en Galicia.

Esta Oficina está a acompañar ás empresas, brindando un apoio integral que vai desde a difusión, seguimento e análise de convocatorias ata a asistencia na elaboración e presentación de propostas ás convocatorias de Next Generation e, en particular, ao Perte da cadea agroalimentaria.

Este labor de acompañamento e mobilización, baseado na colaboración público–privada, permitiu desenvolver con éxito un proxecto tractor como o de Smartz4milk, que constitúe unha oportunidade para mellorar a competitividade da industria láctea galega.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando