A Xunta e a Confederación Empresarial de Ourense achegan ás empresas de Valdeorras as claves para competir e innovar no rural

O director do Igape, Fernando Guldrís, e a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participaron esta mañá no I Foro Think Tank de Valdeorras: As empresas do rural ante os novos retos



O responsable do Igape destacou as vantaxes da dixitalización e da economía circular para impulsar o desenvolvemento nas zonas non urbanas



A directora da Axencia Galega de Innovación, pola súa banda, reivindicou o papel clave que xoga a innovación para competir e facer fronte aos retos globais

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Confederación Empresarial de Ourense, celebrou esta mañá no Barco o I Foro Think Tank de Valdeorras: As empresas do rural ante os novos retos, no marco do programa Conecta Ourense, co obxectivo de amosar experiencias empresariais que abordan retos da economía rural como a economía circular, a dixitalización, a sustentabilidade e a innovación.

O director do Igape, Fernando Guldrís, e a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, moderaron mesas de debate ao redor de como competir e como impulsar a innovación no rural, respectivamente. Ambos destacaron a aposta de Xunta de Galicia polo rural, motor da economía galega, e coincidiron en que o papel da Administración autonómica debe ser acompañar ás empresas e emprendedores para evolucionar cara a unha economía máis dixital, verde e innovadora.

Esta aposta decidida polo rural materialízase en programas como o Galicia Emprende Rural, destinado a apoiar a creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación de actividades económicas non agrarias, así como o Programa de impulso á innovación nas pemes, que aspira a que a innovación sexa a esencia da competitividade das pemes galegas con independencia do seu tamaño, sector ou localización.

Por un lado, Fernando Guldrís apuntou que a dixitalización é unha grande oportunidade para o tecido empresarial rural, xa que permite emprender e mellorar a competitividade de sectores como a agricultura ou a gandería. Así mesmo, subliñou a necesidade do investimento público–privado, para impulsar a formación e atraer proxectos tractores que poñan en valor recursos locais, nichos de mercado e xeren alternativas para emprender, e do impulso ao desenvolvemento do mundo rural baseado na economía circular, para revalorizar e optimizar os abundantes recursos do mundo rural.

Argerey, pola súa banda, animou ás empresas asistentes a innovar para facer fronte aos retos globais e para gañar competitividade nun mundo globalizado como o actual. Insistiu en que a innovación está ao alcance de todos e que non está reservada ás grandes empresas nin a sectores determinados. De feito, apuntou que a innovación é clave para diferenciarse, achegar valor, adaptarse á contorna e medrar e que non está restrinxida á innovación tecnolóxica, senón a calquera cambio nos distintos ámbitos de actividade da empresa que xere ingresos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando