A Xunta e 12 concellos da área de Vigo acordan prorrogar o Plan de transporte metropolitano os 2 vindeiros anos cun investimento autonómico de 2,4 M€

O Goberno galego continuará financiando os descontos do 80% nos billetes interurbanos, ademais do 100% dos transbordos e as bonificación adicionais aos usuarios recorrentes e membros de familias numerosas coa achega de 1,2 M? ao ano

Os 12 concellos que conforman esta área de transporte –Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Soutomaior–, achegarán 0,28 M? ao ano

Entre os anos 2016 e 2023 o número de viaxes incrementouse case un 30%, prevéndose pechar este ano acadando preto de 3,5 millóns de expedicións

A tarxeta TMG é o principal medio de pagamento, empregándoa o 75% dos usuarios da área, máis de 80.000 veciños que acadan aforros que roldan os 1.000? ao ano

Máis de 29.500 mozos de menos de 21 anos da área viaxan de balde en autobús ou en barco coa tarxeta Xente Nova

Esta gratuidade no transporte público estenderase o 1 de xaneiro aos maiores de 65 anos, unha medida para a que os Orzamentos da Xunta reservan unha partida de 5 M?



A Xunta e 12 concellos da área de Vigo acordaron esta tarde prorrogar o Plan de Transporte Metropolitano durante os dous vindeiros anos, o que suporá un investimento autonómico de 2,4 M?.

O director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, presidiu esta tarde a Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da área de Vigo, celebrada na cidade olívica, na que se avaliou conxuntamente o funcionamento desde plan posto en marcha en abril do ano 2015.

O obxectivo é darlle continuidade á colaboración do Goberno galego cos municipios que integran a área de transporte metropolitano de Vigo, que son Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Soutomaior.

No marco deste convenio, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade achegará anualmente preto de 1,2 M? para financiar os descontos do 80% que se aplican nos billetes interurbanos, ademais do 100% dos transbordos, que son gratuítos, e as bonificación adicionais aos usuarios recorrentes (15%) e membros de familias numerosas, de ata o 50%.

Entre os municipios que configuran esta área de transporte, na que non está incluído o Concello de Vigo pola súa negativa a integrarse, realizarán unha achega de 280.000 ? ao ano.

No encontro de hoxe tamén se fixo un balance do período comprendido entre os anos 2016 e 2023, no que o número de viaxes se incrementou en case un 30%, prevéndose neste ano acadar as 3.476.685 viaxes, o que supón un aumento dun 23,29% respecto do exercicio anterior.

A evolución do número de viaxeiros nos corredores marítimos de Cangas e Moaña tamén presentou un importante incremento nos últimos anos, prevéndose pechar este ano cun aumento medio do 26,5%.

Os datos avaliados hoxe constatan a Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG) como principal medio de pagamento, consolidándose a tendencia na súa utilización por riba do 75% dos usuarios.

Na actualidade máis de 80.000 veciños da área de Vigo estanse a beneficiar dos descontos da tarxeta TMG nos desprazamentos cotiás, coa que poden acadar aforros que roldan os 1.000 euros ao ano.

Á tarxeta TMG súmase a Xente Nova, coa que

máis de 29.500 mozos de menos de 21 anos da área xa viaxan de balde en autobús ou en barco.

Ademais, unha vez culminada en 2021 a extensión do emprego deste dispositivo aos 313 concellos de Galicia, os rapaces desta área tamén poden viaxar gratis por toda a comunidade en calquera das 3.555 liñas de autobús de titularidade autonómica.

Cómpre lembrar que esta gratuidade no transporte público se estenderá o vindeiro 1 de xaneiro do 2024 aos maiores de 65 anos, unha medida para a que os Orzamentos da Xunta reservan unha partida de 5 M?.





