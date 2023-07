A Xunta e os concellos da área de Pontevedra acordan crear un ente supramunicipal para a xestión do abastecemento de auga en réxime de cogobernanza

Os concellos comprométense a ter aprobado en outubro nos plenos municipais o acordo para a creación do ente, traballando paralelamente nunha auditoría técnica do sistema con apoio de Aquaes e da Xunta

A creación dun organismo supramunicipal é imprescindible para garantir a calidade do servizo e favorecer a ordenación urbanística

Os alcaldes corroboran os problemas que xera a situación actual de alegalidade na que se atopa a captación de auga e a inexistencia dunha comunidade de usuarios que garanta a participación e capacidade de decisión dos municipios implicados

Vázquez Mourelle explica que o feito de que a captación de auga dos ríos Lérez e Rons, de onde se abastecen estas poboacións, non estea regularizada nin cuantificada a cantidade a cada municipio, impide que se poidan tramitar o plan xeral ou modificacións urbanísticas



Sinala que solucionar a situación irregular actual é primordial para saber a auga que se capta en cada momento e a súa distribución e consumo entre os distintos concellos para poder xestionar de modo eficiente un eventual episodio de escaseza de auga

A Xunta e os concellos da área de Pontevedra acordaron hoxe impulsar a creación dun ente supramunicipal para a xestión do abastecemento de auga en cogobernanza, regularizando a situación na que se atopa o sistema e tamén a captación de auga.

Foi durante a xuntanza de traballo celebrada esta mañá en Pontevedra, na que participaron a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez; o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez; o director técnico de Aquaes, Jerónimo Moreno; e os alcaldes de Marín, Poio, Bueu, Sanxenxo, Vilaboa e Ponte Caldelas, ademais de representantes do Concello de Pontevedra.

A conselleira cualificou a xuntanza de “positiva, construtiva e efectiva”. Explicou que os concellos se comprometeron a ter aprobado en outubro nos plenos municipais o acordo para a creación do ente, traballando paralelamente nunha auditoría técnica sobre as necesidades do sistema con apoio de Aquaes e da Xunta.

O sistema de abastecemento da área de Pontevedra capta auga dos ríos Lérez e Rons e dá servizo ás poboacións de Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Marín e Bueu, ademais de a un polígono industrial de Ponte Caldelas e tamén Vilaboa está pendente de recibir auga do sistema para unha parte da súa poboación, xa que participou na renovación das infraestruturas de abastecemento de auga.

O Concello de Pontevedra ten a concesión de captación de auga que non está regularizada e tamén abastece a outros municipios. As instalacións de abastecemento, ademais, son de titularidade estatal, pese a que Aquaes lle cedeu a súa operatividade de mantemento ao Concello de Pontevedra, co compromiso de que este se encargase delas, garantise a subministración de auga ao resto dos municipios e constituíse un ente supramunicipal para asegurar a cogobernanza, un compromiso que leva anos sen cumprirse.

No encontro desta mañá os alcaldes corroboraron os problemas que xera a situación actual de alegalidade na que se atopa a captación de auga e a inexistencia dunha comunidade de usuarios que garanta a participación e capacidade de decisión de todos os municipios que se abastecen do sistema de Pontevedra.

Así, tal e como destacou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, o feito de que a captación de auga dos ríos Lérez e Rons, de onde se abastecen estes sete concellos, non estea regularizada nin establecida a cantidade da auga que lle corresponde a cada municipio impide que se poida tramitar, por exemplo, un plan xeral ou modificacións urbanísticas, o que prexudica ao desenvolvemento dos propios concellos.

Explicou, ademais, que eventuais episodios de escaseza de auga, como o acontecido o ano pasado nesta conca do Lérez, fai imprescindible saber a auga que se capta en todo momento e tamén a distribución e o consumo de auga nos distintos concellos.

Estas circunstancias fan urxente a creación dun ente que permita a cogobernanza de todos os concellos no sistema de abastecemento; tendo en conta que tamén é o que marca a lei –así o recolle a Lei de Augas estatal e o Regulamento do dominio público hidráulico, que establece que cando existen varios usuarios que toman auga dunha mesma captación, como é o caso, é obrigado a constitución dunha comunidade de usuarios que garanta a cogobernanza de todos os membros–; é, ademais, algo ao que se teñen comprometido os propios concellos, incluído o de Pontevedra, xa no ano 1983, cando se tramitou o expediente das obras da potabilizadora; e tamén o propio Concello de Pontevedra en outubro do pasado ano dixo publicamente que crearía ese ente de xestión conxunta.

Co obxectivo de prestarlle apoio técnico e asesoramento no que precisen aos concellos e facilitarlles estas tramitacións obrigadas por lei, a Xunta facilitoulle un modelo de solicitude conxunta para que poidan iniciar o trámite de concesión que autorice e fixe as condicións da captación da auga e de constitución do ente supramunicipal, cuxa fórmula deberán acordar os propios concellos, podendo ser un consorcio, mancomunidade ou entidade similar.

A regularización da captación precisa da solicitude conxunta dos concellos e o compromiso de creación do ente supramunicipal.

Deste xeito, está en mans dos concellos avanzar na constitución deste ente municipal e decidir a fórmula máis acaída. A Xunta, a través de Augas de Galicia, comprometeuse a tramitar todo coa maior celeridade.

A reunión celebrada esta mañá dá continuidade á mantida en xullo do pasado ano, na que Aquaes e a Xunta lembraron a necesidade de constituír unha entidade supramunicipal para a xestión do abastecemento. Xa daquela, os municipios presentes, coincidiron na necesidade de avanzar na creación dese ente, imprescindible por motivos legais, para garantir a calidade do servizo e para facilitar a ordenación urbanística dos concellos.





