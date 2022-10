A Xunta e o Concello do Vicedo investirán preto de 50.000 € nunha obra para humanizar a zona entre a Casa da Cultura e a gardaría coa construción dunha praza

A actuación enmárcase no plan Hurbe, impulsado en 2010 para apoiar ás entidades locais en proxectos que melloren as condicións e a calidade de vida da veciñanza



Os orzamentos da Consellería de 2023 teñen reservada unha partida de 8,6 M? para financiar iniciativas municipais destinadas á mellora de equipamentos públicos



A Xunta e o Concello do Vicedo colaborarán na humanización dunha zona dotacional localizada en pleno núcleo urbano, tal e como establece o convenio subscrito esta semana entre a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Jesús Novo.

A actuación centrarase nun ámbito de algo máis de 300 metros cadrados situado entre a Casa da Cultura, a gardería, o parque infantil e a rúa Francisco Vilasuso, no lugar do Vicedo; e requirirá un investimento estimado de case 50.000 euros, contía que cofinanciará nun 70% o departamento autonómico e nun 30% o concello.

O obxectivo principal das obras é a creación dunha praza que comunique e conecte entre si todos estes espazos, para o que tamén está previsto cambiar o pavimento existente, aumentar a zona de lecer aproveitando un espazo que está infrautilizado e mellorar a seguridade coa limitación do acceso aos vehículos.

A tal fin, o proxecto prevé a demolición do pavimento existente para substituílo por outro continuo de formigón impreso, o subministro e instalación de sinalización vertical, a canalización e recollida de augas pluviais e a súa conexión coa baixante existente, ademais do subministro e instalación de bancos de madeira.

Estes traballos de humanización acometeranse ao abeiro do chamado plan Hurbe, un programa impulsado polo Goberno galego hai máis dunha década?púxose en marcha no ano 2010? co fin de axudar ás administracións locais a executar este tipo de proxectos.

Cómpre lembrar que este plan reflicte o apoio da Xunta ás entidades locais na promoción de actuacións que, na liña da obra do Vicedo, contribúan a dinamizar as vilas galegas co fin de mellorar a calidade de vida da súa veciñanza. De feito, os orzamentos da Consellería para 2023 teñen reservados 8,6 millóns de euros co fin de financiar iniciativas destinadas á mellora de equipamentos municipais e dos servizos públicos.

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2022.–

A Xunta e o Concello do Vicedo colaborarán na humanización dunha zona dotacional localizada en pleno núcleo urbano, tal e como establece o convenio subscrito esta semana entre a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Jesús Novo.

A actuación centrarase nun ámbito de algo máis de 300 metros cadrados situado entre a Casa da Cultura, a gardería, o parque infantil e a rúa Francisco Vilasuso, no lugar do Vicedo; e requirirá un investimento estimado de case 50.000 euros, contía que cofinanciará nun 70% o departamento autonómico e nun 30% o concello.

O obxectivo principal das obras é a creación dunha praza que comunique e conecte entre si todos estes espazos, para o que tamén está previsto cambiar o pavimento existente, aumentar a zona de lecer aproveitando un espazo que está infrautilizado e mellorar a seguridade coa limitación do acceso aos vehículos.

A tal fin, o proxecto prevé a demolición do pavimento existente para substituílo por outro continuo de formigón impreso, o subministro e instalación de sinalización vertical, a canalización e recollida de augas pluviais e a súa conexión coa baixante existente, ademais do subministro e instalación de bancos de madeira.

Estes traballos de humanización acometeranse ao abeiro do chamado plan Hurbe, un programa impulsado polo Goberno galego hai máis dunha década?púxose en marcha no ano 2010? co fin de axudar ás administracións locais a executar este tipo de proxectos.

Cómpre lembrar que este plan reflicte o apoio da Xunta ás entidades locais na promoción de actuacións que, na liña da obra do Vicedo, contribúan a dinamizar as vilas galegas co fin de mellorar a calidade de vida da súa veciñanza. De feito, os orzamentos da Consellería para 2023 teñen reservados 8,6 millóns de euros co fin de financiar iniciativas destinadas á mellora de equipamentos municipais e dos servizos públicos.

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2022.–

A Xunta e o Concello do Vicedo colaborarán na humanización dunha zona dotacional localizada en pleno núcleo urbano, tal e como establece o convenio subscrito esta semana entre a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Jesús Novo.

A actuación centrarase nun ámbito de algo máis de 300 metros cadrados situado entre a Casa da Cultura, a gardería, o parque infantil e a rúa Francisco Vilasuso, no lugar do Vicedo; e requirirá un investimento estimado de case 50.000 euros, contía que cofinanciará nun 70% o departamento autonómico e nun 30% o concello.

O obxectivo principal das obras é a creación dunha praza que comunique e conecte entre si todos estes espazos, para o que tamén está previsto cambiar o pavimento existente, aumentar a zona de lecer aproveitando un espazo que está infrautilizado e mellorar a seguridade coa limitación do acceso aos vehículos.

A tal fin, o proxecto prevé a demolición do pavimento existente para substituílo por outro continuo de formigón impreso, o subministro e instalación de sinalización vertical, a canalización e recollida de augas pluviais e a súa conexión coa baixante existente, ademais do subministro e instalación de bancos de madeira.

Estes traballos de humanización acometeranse ao abeiro do chamado plan Hurbe, un programa impulsado polo Goberno galego hai máis dunha década?púxose en marcha no ano 2010? co fin de axudar ás administracións locais a executar este tipo de proxectos.

Cómpre lembrar que este plan reflicte o apoio da Xunta ás entidades locais na promoción de actuacións que, na liña da obra do Vicedo, contribúan a dinamizar as vilas galegas co fin de mellorar a calidade de vida da súa veciñanza. De feito, os orzamentos da Consellería para 2023 teñen reservados 8,6 millóns de euros co fin de financiar iniciativas destinadas á mellora de equipamentos municipais e dos servizos públicos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando