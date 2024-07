A Xunta e o Concello de Santiago pechan o acordo para humanizar, ordenar e mellorar a accesibilidade do Hospital Clínico

Acordan impulsar un conxunto de actuacións para acadar este obxectivo, entre elas, a tramitación dun Plan de Interese Autonómico cun perímetro consensuado

Coinciden na necesidade construír un aparcadoiro integrado e accesible dentro da parcela hospitalaria, se é posible urbanisticamente, antes da aprobación do PIA e, en todo caso, como actuación prioritaria

Todas as actuacións serán financiadas nun 90% pola Xunta e nun 10% polo Concello

O Concello eximirá o pagamento do IBI do Hospital Clínico e do Centro de Protonterapia, unha vez rematen as obras deste centro e de ampliación do hospital agora mesmo en execución pola Xunta

A administración autonómica comprométese ao cofinanciamento das actuacións de saneamento e abastecemento municipal cunha achega de 3,5 millóns de euros





