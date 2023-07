A Xunta e o concello de Ribadavia asinan un convenio de 60.000 € para a Mostra Internacional de Teatro

A colaboración recoñece o papel desta iniciativa que ofrece 20 espectáculos procedentes de España, Italia, Arxentina e Portugal do 15 ao 23 de xullo

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e o alcalde de Ribadavia, César Fernández, asinaron hoxe o convenio de colaboración para a celebración da 39ª edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que arrancará a vindeira semana co apoio da Xunta de Galicia. Trátase dun acordo dotado con 60.000 ? mediante o cal o Goberno contribúe á organización deste escaparate fundamental do sector escénico en Galicia.

O responsable autonómico de Cultura define esta cita como o “maior proxecto” de promoción teatral histórica de Galicia, e celebra a súa capacidade extraordinaria para a “protección e promoción” do noso patrimonio artístico. Neste senso, gaba a traxectoria de case catro décadas e recoñece o seu relevante papel na axenda cultural galega e no sistema escénico da Comunidade. Cómpre lembrar que esta iniciativa forma parte das máis de 2.500 actividades culturais que este verán promove a Xunta de Galicia en colaboración con distintos concellos e entidades baixo o lema A cultura galega é un culturON .

A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia celébrase do 15 ao 23 de xullo cunha vintena de espectáculos con artistas e compañías procedentes de España, Arxentina, Italia e Portugal. Entre as propostas inclúense tamén nomes da escena galega como Talía Teatro, co espectáculo A parábola do angazo ; Roi Borrallas, que representará SOLO; Colectivo Glovo, coa peza Alleo ou Matarile Teatro con Fráxil. Handle with care, en coprodución co Centro Dramático Galego e o Teatro Español. Tamén estarán A Panadería, cos espectáculos As que limpan e Elisa e Marcela e Producións Teatráis Excéntricas, que clausurará a edición con O auto do Castromil, unha obra que leva a escena en coprodución co Centro Dramático Galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando