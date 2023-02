A Xunta e o Concello do Porriño avalían un proxecto municipal para o acondicionamento e humanización dun espazo verde público na localidade

Tamén abordaron a implantación da recollida diferenciada de materia orgánica a través do quinto contedor

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2023

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, avaliaron hoxe un proxecto municipal para o acondicionamento e humanización dun espazo verde público situado entre as rúas Pío XII, Antonio Palacios, Ramón González e avenida Domingo Bueno.

A obra consistiría na posta en valor deste espazo, de máis de 7.000 m2 de superficie, xerando novas oportunidades de uso para mellorar a calidade de vida da cidadanía. De feito, o proxecto do Concello inclúe a plantación de novas especies vexetais para dotar a contorna de máis espazos de sombra así como a instalación de novo mobiliario. A maiores, mellorarase a comunicación peonil co centro urbano da localidade, renovarase o parque infantil existente e crearase unha zona de graderío co obxectivo de poder celebrar eventos ao aire libre –concertos, conferencias, etc–.

A maiores, durante o encontro, o alcalde tamén lle trasladou á conselleira a intención do Concello de implantar a recollida diferenciada da materia orgánica contida nos residuos urbanos (FORSU) a través do quinto contedor.

Nesa liña, Ángeles Vázquez lembrou que, aínda que a xestión dos residuos domésticos é unha competencia municipal, a Xunta seguirá ao carón dos concellos para axudarlles a cumprir coas súas obrigas e cos obxectivos marcados a nivel comunitario.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando