A Xunta e o Concello de Poio sentan as bases dun convenio para activar o proxecto de renovación do bordo portuario de Raxó cun investimento de máis de 800.000 euros

A presidenta de Portos de Galicia e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra analizaron co alcalde do municipio o reparto das obrigas e do importe a asumir por cada parte, que será do 70% no caso do Executivo galego e do 30% no do local

Portos de Galicia reitera ao Concello que a proposta municipal para a concesión dun aparcadoiro no paseo das Redeiras non é viable tal e como está realizada a solicitude, polo que traslada a posibilidade de alternativas como un convenio de colaboración



Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Pontevedra, 18 de xullo de 2022

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, mantiveron hoxe un encontro co alcalde de Poio, Luciano Sobral, e representantes de distintas asociacións de veciños e entidades locais no que analizaron distintos asuntos de interese para o concello pontevedrés. Entre eles, o proxecto de mellora do bordo portuario de Raxó, no que as partes sentaron as bases dun acordo para o reparto do investimento e das obrigas a asumir tanto para a realización das obras –cun investimento previsto de máis de 800.000 euros– como para asumir o mantemento posterior dos espazos afectados ou a colaboración municipal coa ordenación do tráfico, entre outras.

Estas obrigas, que quedarán reflectidas nun convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello, supoñen que a Administración galega asumirá o 70% do custo dos traballos e o Goberno local o 30% restante. As actuacións suporán a remodelación do bordo portuario e a renovación integral das instalacións de redes de servizos municipais como abastecemento, saneamento, electricidade ou telefonía, entre outros.

O porto de Raxó distingue os usos estritamente portuarios e de interacción porto–cidade que dá servizo aos veciños, polo que procede a necesaria colaboración para a conservación e mantemento das obras e servizos municipais, facilitando o desfrute da cidadanía.

Os acordos acadados permitirán avanzar nas xestións necesarias para a tramitación e sinatura do convenio así como para poñer en marcha a licitación das obras, que suporán unha importante mellora para o conxunto da cidadanía respectando a actividade portuaria.

As partes tamén avaliaron a solicitude de concesión do Concello para habilitar un aparcadoiro na zona do paseo das Redeiras, sobre a que os representantes da Xunta reiteraron que non é viable tal e como está realizada pois pretende destinar as prazas a residentes cando non se poden reservar eses espazos para usos alleos ao portuario. Ante esta situación, Portos de Galicia trasladou a posibilidade de estudar alternativas posibles como o establecemento dun convenio entre o ente público e o Concello que permita habilitar unha zona de aparcamento libre así como a ordenación do tráfico por parte do Goberno local, entre outras cuestións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando