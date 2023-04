A Xunta e o Concello do Páramo dan o primeiro paso para construír unha residencia e un centro de día

A Administración autonómica podería asumir a redacción do proxecto deste novo equipamento, que ofertaría 41 prazas residenciais e entre 20 e 25 de centro de día

mo dan o primeiro paso para que a localidade poida dotarse dunha residencia e dun centro de día para persoas maiores, podendo asumir o Goberno galego

o financiamento da redacción do proxecto. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, mantivo a semana pasada unha reunión co alcalde deste municipio lucense, José Luis López, na que abordaron esta cuestión.

A proposta do Concello pasa pola construción dunha edificación de tres plantas nunha parcela de titularidade municipal coñecida como finca Casa Amelia. A planta baixa destinaríase a centro de día, a primeira sería enteiramente para usos residenciais e a segunda estaría dividida entre zona de dormitorios, servizos e terraza exterior. O novo equipamento contaría con 41 prazas de residencia e entre 20 e 25 de atención diúrna.

A conselleira destacou o impulso que nos últimos anos está a dar o Goberno galego aos servizos de proximidade para que as persoas maiores poidan ter as atencións que necesitan ao carón dos seus fogares. Un exemplo disto é o programa de Coidados porta a porta, que leva atención gratuíta en podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria a todos os concellos de Galicia. Unha unidade móbil deste programa volverá ao Páramo o vindeiro mes de agosto, na que será a terceira parada neste concello.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando