A Xunta e o Concello de Ourense acordan seguir avanzando unidos en materia de mobilidade, termalismo e promoción turística

Rueda advirte da “preocupación” compartida co Concello de Ourense polas partidas dos Orzamentos Xerais do Estado para grandes infraestruturas e lamenta que a estación de tren intermodal “non está á altura” de Galicia nin da cidade

Anuncia que a Xunta remodelará a antiga oficina de turismo da Ponte Romana para que sexa o “punto de referencia” dos peregrinos e visitantes que chegan a Galicia e a Ourense, a través da Vía da Prata e do AVE

Ofrécelle á cidade formar parte do Sistema de Transporte Metropolitano da Xunta e comarcalizar o parque de bombeiros

Garante á Administración local asesoramento do Goberno autonómico en materia de termalismo, sector que cualificou de “clave” e de “futuro” para a cidade



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acordaron hoxe seguir avanzando unidos en actuacións en materia de mobilidade, termalismo e promoción turística en beneficio da cidade.

O presidente galego remarcou que tanto a Xunta como Concello de Ourense agardan que neste 2023 se liciten as obras que debe levar a cabo ADIF para que a estación de tren sexa verdadeiramente intermodal.

Rueda tamén anunciou que no encontro lle propuxo ao alcalde a integración do Concello de Ourense no Transporte Metropolitano da Xunta, unha proposta que –segundo apuntou– Pérez Jácome considerou asumible.

Tamén en materia de mobilidade, o presidente da Xunta puxo en valor o importante esforzo que está a facer o Goberno galego nas rúas de titularidade autonómica. Así, apuntou a senda urbana de cinco quilómetros que pasará pola Ponte Romana, segue en paralelo ao río Barbaña, ata o hospital, e o pavillón dos deportes da Paz.

No encontro, tamén abordaron o sector do termalismo que cualificou de “clave” e “de tanto futuro” para a cidade. Por iso, ofreceulle ao Concello de Ourense todo o asesoramento que necesite da Xunta para adaptarse á nova Lei de aproveitamento lúdico das augas termais.

Deste xeito, confirmou que se ampliará o prazo un mes máis, ata o 1 de decembro, e adiantou que na próxima convocatoria permitirase que os concellos poidan executar as actuacións en varios anos.

Rueda tamén comprometeu a remodelación por parte da Xunta da antiga oficina de Turismo dos arredores da Ponte Romana para axeitala á súa contorna e darlle “toda a dignidade” que merece o edificio.

O presidente indicou que se destinará “entre 400.000 e 500.000 euros” neste acondicionamento que cualificou de importante, xa que lembrou que Ourense é a “porta da entrada” dos peregrinos e visitantes que chegan pola Vía da Prata e pola “posibilidade inmensa” que ofrece a chegada do AVE a Galicia por esta cidade.

Rueda lembrou o importante compromiso da Xunta con Ourense en materia de investimentos. Así, apuntou no eido de educación, ao Centro de innovación na Formación Profesional, con 10 millóns de euros: e no ámbito sanitario, á primeira fase da ampliación do hospital, con 41 millóns de euros, ao que se sumará pronto a nova ampliación, con 52 millóns de euros; e no social referiuse ao centro Farixa, “un dos mellores centros interxeracionais de toda Europa”, remarcou.

