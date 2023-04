A Xunta e o Concello de Muíños colaboran na mellora do abastecemento de auga aos veciños cun investimento autonómico de máis de 48.000 euros

O obxectivo do convenio é dar solución aos problemas existentes para garantir a auga potable en situacións de escaseza de auga e de seca



Augas de Galicia achega o apoio técnico e financia integramente as actuacións, mentres que o Concello asume as obras e a xestión e mantemento das instalacións



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asinou esta mañá co alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, un convenio de colaboración para a mellora do abastecemento de auga no municipio cun investimento autonómico de máis de 48.000 euros.

Tal e como recolle o texto do convenio rubricado hoxe na Casa do Concello de Muíños, a Xunta, a través de Augas de Galicia, achega apoio técnico e asesoramento á administración local na execución dos traballos, ademais de asumir integramente o financiamento das intervencións.

Pola súa banda, o Concello é o encargado das obras de mellora do abastecemento, que incorpora ao patrimonio público municipal, asumindo a súa xestión e mantemento.

O convenio rubricado hoxe ten vixencia ata o 31 de decembro de 2023.

O obxectivo do convenio é mellorar o abastecemento de auga a domicilio aos veciños e dar solución aos problemas de subministro derivados de situacións de escaseza e de seca.

Vázquez Mourelle referiuse ao episodio vivido o pasado ano, no que os caudais dos depósitos de auga chegaron a acadar niveis realmente baixos, e a falta de recurso obrigou mesmo a ter que facer cortes no subministro.

Concretou que as intervencións recollidas neste convenio buscan, precisamente, evitar estas situacións e contribuír a ofrecer garantías de subministro, en cantidade e calidade.

Esta colaboración da Xunta co Concello de Muíños enmárcase no obxectivo de garantir a prestación duns servizos municipais da auga máis eficaces a través da cooperación entre administracións en beneficio do interese xeral dos cidadáns.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando