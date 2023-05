A Xunta e o Concello de Lousame colaboran para dotar de saneamento e depuración cinco núcleos do municipio mediante un investimento 1,1 M€

O obxectivo é garantir un servizo axeitado á poboación dos núcleos de Devesa, A Silva, Berrimes, As Quintáns, A Costa e a parte do núcleo de Croído



Executarase unha rede de saneamento que recollerá as augas residuais destes núcleos cara a unha nova depuradora, que se construirá na zona do rego Pesqueira



As obras teñen un prazo de execución de 9 meses e permitirán dotar deste servizo a un total de 382 persoas destes cinco núcleos



A Xunta asumirá o 80 % do financiamento cun investimento de máis de 887.000 euros e licitará e executará as obras, mentres o Concello achegará o 20% restante e realizará os trámites administrativos pertinentes, xunto coa posta á disposición dos terreos



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asinou esta mañá coa alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, un convenio de colaboración para dotar de saneamento e depuración cinco núcleos do municipio mediante un investimento de 1,1 millóns de euros.

Vázquez Mourelle concretou que se trata de resolver esta situación e garantir un sistema de saneamento eficiente aos veciños de Devesa, A Silva, Berrimes, As Quintáns, A Costa e a parte da veciñanza do núcleo de Croído. Para facelo posible, executarase unha rede de saneamento que recollerá as augas residuais destes núcleos para conducilas cara a unha nova depuradora, que se construirá na zona do rego Pesqueira, na parcela proposta polo Concello.

O obxectivo é que a rede de colectores e a nova estación depuradora, que suporán un investimento conxunto de Xunta e Concello de 1,1 millón de euros e que permitirán dotar deste servizo a un total de 382 persoas destes núcleos, estean rematadas o antes posible.

Segundo recolle o texto do acordo selado hoxe, a administración autonómica comprométese a contratar e executar as obras e financialas achegando o 80% do orzamento, para o que destinará un investimento de máis de 887.000 euros.

Pola súa banda, o Concello de Lousame contribuirá coa cantidade restante, poñendo o 20%, algo máis de 221.000 euros. Ademais, comprométese a realizar os trámites administrativos pertinentes, sometendo o proxecto a información pública e poñendo a disposición os terreos necesarios para a execución das obras, uns trámites nos que xa ten avanzado.

As obras consistirán na construción dun colector na marxe esquerda da estrada provincial (DP–4201), na intersección de Croído, e outro na zona do campo de fútbol da Silva.

A nova depuradora estará dotada con pretratamento, decantación primaria e secundaria, medida de caudal de auga tratada e bypass que permitirá o alivio na arqueta de entrada.

O convenio asinado hoxe enmárcase na vontade de ambas as administracións, autonómica e local, de sumar esforzos e colaborar co fin de mellorar un servizo básico municipal, como é o saneamento, axudando e colaborando a Xunta ao Concello de Lousame en competencias que lle son propias, para garantir máis e mellores servizos da auga aos seus veciños.

