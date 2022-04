A Xunta e o Concello de Larouco investirán preto de 90.000 € na mellora do acceso ao núcleo de Seadur

A actuación urbanística prevista consistirá no acondicionamento das dúas rúas que comunican esta zona así como na mellora da seguridade no acceso ao local social

A Xunta de Galicia e o Concello de Larouco colaborarán nunha actuación urbanística para mellorar o acceso ao núcleo de Seadur, un proxecto que requirirá dun investimento estimado de preto de 90.000 euros.

Así o comprometeron onte a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa Patricia Lamela mediante a sinatura dun convenio para levar a cabo o proxecto conxuntamente. En concreto, a Consellería achegará o 70% do custo da obra mentres que o 30% restante será asumido polo Goberno local.

Cun prazo de execución previsto de tres meses, o actuación urbanística terá un dobre obxectivo. Por unha banda, acondicionar as dúas rúas que dan acceso ao núcleo de Seadur para mellorar a entrada ao lugar e solucionar un problema de escorrentías procedentes dos viñedos, sobre todo durante o inverno; e por outra, facer máis segura a zona pola que se entra ao local social municipal, localizado neste mesmo ámbito.

No caso do viario que conecta desde o sur con Seadur, realizarase unha cuneta de formigón no lateral esquerdo de 1,30 metros e tamén se ampliará nuns 60 centímetros polo lado dereito. Ademais, reconstruirase en pedra o muro de contención da vía.

Na rúa de acceso a Seadur polo norte, onde está o local social, colocarase unha varanda de madeira para evitar caídas debido ao desnivel. Ademais, prevese ampliar o ancho da calzada, pavimentando para resolver as fochancas con dobre rego e selado de area.

Tal e como se recolle no propio convenio, a actuación proxectada en Seadur enmárcanse nos obxectivos do plan Hurbe, un programa impulsado pola Xunta hai 12 anos co fin de contribuír á mellora dos equipamentos municipais e dos servizos públicos, así como á humanización e posta en valor das contornas urbanas e ao que ten reservado para este ano un orzamento de 7 millóns de euros.

Cómpre lembrar que esta é a segunda ocasión na que a Consellería colabora co Concello de Larouco a través do plan Hurbe, xa que no ano 2017 ambas administracións xa executaran un proxecto de humanización de rúas no mesmo núcleo de poboación.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.