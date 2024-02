Xunta e Concello de Ferrol acordan unha folla de ruta para a mellora das instalacións deportivas en dez colexios da cidade

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e o alcalde, José Manuel Rey, subscriben un acordo de colaboración administrativa

A Consellería destinará 500.000 euros a financiar a metade do custo das actuacións

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ferrol, 12 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia

e o Concello de Ferrol acordan unha folla de ruta para a mellora das instalacións deportivas de dez colexios da cidade, tal e como queda reflectido no acordo de colaboración administrativa asinado hoxe entre o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e o alcalde, José Manuel Rey Varela.

Así pois, ao abeiro deste acordo, está previsto que se leven a cabo intervencións de mellora nos colexios CEIP de Pazos, CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, CEIP Cruceiro de Canido, CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles, CEIP de Ponzos, CEIP de Esteiro, CEIP Isaac Peral e CEIP Ledicia.

No caso da Xunta de Galicia, a Consellería achegará un total de 500.000 euros a financiar a metade do custo das actuacións. Pola súa banda, o Concello de Ferrol encargarase de redactar e aprobar os proxectos de obra e tramitar os permisos, licenzas e autorizacións pertinentes para levalas a cabo. Ademais, unha vez realizadas, tamén se encargará do mantemento e conservación das infraestruturas obxecto deste acordo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando