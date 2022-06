A Xunta e o Concello de Esgos avalían o proxecto para humanizar o entorno do barrio do Saramagal

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2022

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Esgos, Mario Rodríguez, avaliaron o proxecto para humanizar o entorno do barrio do Saramagal durante unha reunión que mantiveron recentemente.

Segundo lle trasladou Ángeles Vázquez ao rexedor, este proxecto podería enmarcarse no Plan Hurbe, unha iniciativa posta en marca hai máis dunha década polo Goberno galego co obxectivo de brindar o seu apoio ás entidades locais na execución de actuacións dirixidas a habilitar ou recuperar equipamentos municipais e poñer en valor as contornas urbanas, e que este ano conta cun orzamento reservado de 7 millóns de euros.

Neste sentido, cómpre subliñar o compromiso da Xunta á hora de brindar apoio aos concellos para promover proxectos que contribúan a dinamizar as vilas galegas e mellorar a calidade de vida da veciñanza.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando