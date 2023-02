A Xunta e o Concello de Curtis analizan posibles solucións á demanda de solo existente no municipio

Durante o encontro, Encarnación Rivas e Javier Caínzos abordaron tamén o desenvolvemento de novas zonas nos núcleos urbanos municipais de Curtis e Teixeiro

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia e o Concello de Curtis analizaron esta semana a situación do solo urbano non consolidado do municipio co fin de poder dar resposta e atender de forma satisfactoria a demanda existente na actualidade a este respecto.

A directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, e o rexedor, Javier Caínzos, mantiveron recentemente unha reunión de traballo co fin de estudar todas as posibles alternativas e tratar de impulsar a que mellor se axuste ás necesidades de Curtis ao longo deste ano 2023.

O obxectivo, tal e como lle trasladou o alcalde, é desenvolver o solo baixo este tipo de cualificación incluído tanto nas áreas de planeamento específico como nas de remitido co fin de poder impulsar novas zonas nas maias urbanas de Curtis e Teixeiro, os dous núcleos principais do municipio.

Cómpre precisar que na actualidade Curtis conta con 18 bolsas de solo delimitadas mediante estas figuras xurídicas de desenvolvemento urbanístico e cunha superficie de 300.559 metros cadrados en ambas poboacións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando