A Xunta e o Concello de Crecente investirán máis de 115.000 euros na mellora da contorna da capela de Santa Marta, na parroquia de San Xoán de Albeos, tal e como recolle o convenio de colaboración asinado recentemente pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Julio César García–Luengo.

O proxecto inclúe unha intervención de mellora na pavimentación e reforma dos servizos urbanísticos, como a eliminación dunha marquesiña e un novo emprazamento para os contedores de lixo.

A maiores, executarase un pequeno muro de contención de mampostería sobre zapatas de formigón; renovarase o pavimento dos accesos á ermida; reporase a rede de abastecemento e canalizacións das pluviais e a rede de enerxía eléctrica.

Tamén se eliminará o cableado da rede telefónica e eléctrica e renovaranse as luminarias. Ademais, instalarase un banco e plantaranse camelias e oliveiras.

Tal e como se recolle no propio convenio, a actuación proxectada en Crecente enmárcanse nos obxectivos do plan Hurbe, un programa impulsado pola Xunta hai 12 anos co fin de contribuír á mellora dos equipamentos municipais e dos servizos públicos, así como á humanización e posta en valor das contornas urbanas e ao que ten reservado para este ano un orzamento de 7 millóns de euros.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando