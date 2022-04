A Xunta e o Concello da Coruña anuncian o concerto de Rosalía o 29 de xullo no marco da programación do Xacobeo 21-22

O concerto, que terá lugar no Coliseum, será a única parada galega da xira mundial da cantante na presentación do seu novo traballo

Trátase da primeira confirmación oficial do cartel dos Concertos do Xacobeo, cos que o Goberno galego aposta pola promoción do Ano Santo a través de eventos musicais

Este concerto conta así co cofinanciamento da Xunta de Galicia co obxectivo de promover a celebración deste Ano Santo excepcional. De feito, trátase da primeira confirmación do cartel dos Concertos do Xacobeo, a través dos que o Goberno galego está a apostar pola celebración de eventos musicais que permitan situar a Galicia no imaxinario colectivo, especialmente no ámbito internacional, promocionando o Camiño e Galicia entre peregrinos e visitantes.

A artista catalá é na actualidade unha das cantantes españolas máis premiadas e recoñecidas do mundo e o seu novo disco ”Motomami” xa bateu récords con 5,79 millóns de streams nas primeiras 24 horas do seu lanzamento.

