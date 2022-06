A Xunta e o concello de Chantada acordan ampliar en 18 prazas a escola infantil pública autonómica

A Administración local será a encargada de realizar unha obra sinxela aproveitando un espazo xa existente e o Goberno galego asumirá o seu equipamento e o persoal nece–sario

Coa nova unidade, o centro pasará das 56 prazas actuais ás 74 a partir de setembro



A Xunta de Galicia e o Concello de Chantada acordaron ampliar en 18 prazas a escola infantil pública autonómica. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañado do delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, e do alcalde, Manuel Lorenzo Varela, visitou o centro e examinou as necesidades do mesmo para efectuar a súa ampliación das 56 prazas actuais a un total de 74.

Deste xeito, durante o verán desenvolverase a obra para que no vindeiro curso 2022/2023 xa sexa efectiva o incremento desta nova unidade. O Concello será o encargado de realizar unha obra sinxela aproveitando un espazo xa existente, e a Xunta de Galicia asumirá o seu equipamento e o persoal necesario.

A conselleira de Política Social e Xuventude salientou que o aumento de prazas permitirá rematar coa lista de agarda no municipio e, desta maneira, cúmprese cunha demanda da veciñanza da localidade lucense.

Ademais, Fabiola García recordou que para o vindeiro curso os pais de Chantada non só contarán cunha escola infantil máis ampla, senón tamén terán gratuíta a atención educativa para todos os fillos, pois a Xunta de Galicia porá en marcha a gratuidade total nas escolas infantís. Actualmente, a gratuidade xa se aplica para os segundos fillos e seguintes. Con esta medida, as familias que levan a un fillo á escola infantil aforrarán de media entre 1500 e 2000 euros ao ano pola atención educativa.

Visita ao centro día

Así mesmo, aproveitando a súa visita a Chantada, a conselleira achegouse ao centro de día público autonómico que hai na localidade, que conta con 49 prazas para maiores. Alí puido coñecer ás persoas que reciben atención neste servizo e saber do seu a día a día.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando