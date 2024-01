O acordo establece as bases da cooperación técnica e financeira para dotar deste servizo municipal os núcleos de Covas, A Torre Vella e O Río Tenorio

Prevese a execución de 6 tramos de colectores, despregando preto de 1 km de nova rede de saneamento

O convenio fixa o compromiso da Xunta de contratar, executar e financiar as obras nun 89%, con case 336.000?, mentres que o Concello achegará o 11% restante

O obxectivo é iniciar os traballos no último trimestre do ano, cun prazo de execución de 6 meses

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Cerdedo–Cotobade (Pontevedra), 8 de xaneiro de 2024

A Xunta e o Concello de Cerdedo–Cotobade colaboran achegando máis de 377.000 euros para completar o saneamento na parroquia de Tenorio.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e o alcalde do municipio pontevedrés, Jorge Cubela, cumprimentaron hoxe o acto administrativo de rúbrica do convenio, polo que se acometerán as obras para levar a rede de saneamento ata os núcleos de Covas, A Torre Vella e O Río Tenorio, completando o saneamento na parroquia de Tenorio. No acto tamén participou o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Baixo este acordo, que foi autorizado o pasado 14 de decembro polo Consello da Xunta, a administración autonómica, a través de Augas de Galicia, cofinanciará as intervencións cunha achega do 89% do custo, poñendo case 336.000 euros. Ademais, Augas de Galicia será a encargada de levar a cabo a contratación e execución das obras, e a súa dirección e xestión ata a súa finalización.

O Concello de Cerdedo–Cotobade, pola súa parte, contribuirá ao financiamento do 11% restante, achegando 41.500 euros.

A entidade local comprométese, ademais, a someter o proxecto a información pública, mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia, por un período non inferior a 20 días. Tamén deberá aprobar en Pleno o proxecto, poñer á disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios e obter os permisos pertinentes para a realización das obras previstas neste convenio. Ao remate das actuacións, o Concello recibirá as obras e como titular das mesmas, asumirá a súa posta en servizo, explotación e mantemento.

Tras a formalización hoxe na Casa do Concello do acto administrativo, continuarase cos trámites correspondes, coa consecución da documentación municipal preceptiva para a licitación das obras. O obxectivo é poder iniciar os traballos no último trimestre do ano, cun prazo de execución de 6 meses.

Segundo indicou Ethel Vázquez, esta cooperación permitirá realizar as obras necesarias para ampliar a rede de saneamento ata estes tres novos núcleos de Covas, A Torre Vella e O Río Tenorio, dando continuidade aos traballos xa acometidos na parroquia de Tenorio, de mellora do saneamento e execución dunha nova depuradora.

Precisou así, que para levar o saneamento municipal a estes tres novos núcleos da parroquia de Tenorio serán necesaria a execución de 6 tramos de colectores.

O primeiro treito de colector permitirá dar servizo de saneamento municipal ao lugar de Covas. Esta condución atravesará a estrada N–541 mediante unha perforación horizontal dirixida.

No tramo 2 instalarase un colector para dar servizo a unha vivenda do núcleo de Covas; os tramos 3, 4 e 5 disporán de colectores que darán servizo a varias vivendas do núcleo do Río Tenorio; e no tramo 6 instalarase un colector para dar servizo a 1 vivenda e conectar co treito 5.

En total, tal e como concretou a conselleira, será preciso despregar preto de 1 km de nova rede de saneamento para dar servizo aos veciños destes 3 núcleos.

A intervención completarase coas reposicións necesarias, tanto de firmes como de servizos afectados, como o abastecemento, a telefonía e electricidade.

As actuacións serán cofinanciadas pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Plan Estratéxico da Política Común de España 2023–2027 en Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando