A Xunta e o Concello de Boimorto reforzan a súa colaboración para mellorar as infraestruturas rurais deste municipio

O conselleiro do Medio Rural e a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural mantiveron un encontro coa alcaldesa desta localidade coruñesa, María Jesús Novo

A mellora das infraestruturas rurais do municipio de Boimorto centrou a reunión mantida polo conselleiro do Medio Rural, José González –acompañado pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé–, coa alcaldesa desta localidade coruñesa, María Jesús Novo.

Neste encontro, que serviu para avaliar as demandas e necesidades de Boimorto en relación co agro, avanzouse nos traballos conxuntos entre Concello e Consellería para mellorar as súas infraestruturas rurais, especialmente no que atinxe ás vías de comunicación.

O obxectivo é facilitar o movemento de persoas e mercadorías, así como dar saída aos produtos do agro, nun territorio de clara vocación agropecuaria como é Boimorto, en particular no que atinxe ao sector gandeiro, xa que conta con máis de 180 explotacións, sumando as de leite e de carne, e está entre os primeiros 36 concellos galegos en produción leiteira.

Na xuntanza tamén se puxo en valor a próxima celebración en Boimorto, os días 25 e 26 de marzo, da feira de maquinaria agrícola, forestal e de produtos ecolóxicos Magreco, que inclúe poxas de gando e exposicións, tanto de aparellos como de producións ecolóxicas da nosa comunidade.





