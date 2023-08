A Xunta e o Concello de Boborás colaboran para dotar o municipio dunha nova piscina pública

Ángeles Vázquez explica que a semana pasada se deron por rematados os traballos e lembra que a súa execución foi posible grazas a un investimento de máis de 650.000 euros comprometido entre ambas administracións a través do Plan hurbe



Dotado dun vaso para adultos, outro para nenos e zona de praia en formigón, o complexo conta cun edificio anexo destinado a bar, vestiarios, enfermería e almacén



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Boborás (Ourense), 22 de agosto de 2023

A colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Boborás permitirá dotar a este municipio ourensán da súa primeira piscina pública municipal. Así o salientou hoxe a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quen se achegou ata a parcela na que se localiza a nova instalación deportiva e de ocio para supervisar o resultado dos traballos, finalizados a semana pasada e pendentes tan só de trámites administrativos.

Acompañada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e pola alcaldesa, Patricia Torres, a vicepresidenta segunda lembrou que esta actuación foi economicamente posible grazas ao acordo asinado en 2022 entre o seu departamento e o Goberno municipal no marco do chamado Plan hurbe, unha iniciativa a través da cal a Xunta mobilizou desde o ano 2010 ao redor de 165 millóns de euros para financiar máis de 415 intervencións urbanísticas en decenas de municipios.

Así, cun investimento comprometido en virtude do referido convenio de máis de 650.000 euros, a Administración autonómica asume o 70 % do custo da nova piscina e o Concello de Boborás, o 30 % restante.

As instalacións deportivas ocupan unha parcela de 13.506 metros cadrados, destinada antes a campo de fútbol, e constan de 2 vasos de auga (un para adultos e outro para nenos) cunha zona de praia en formigón armado e con tratamento especial para evitar esvarar. Así mesmo, tamén se construíu unha edificación anexa para ofrecer servizo de bar, con área de vestiarios e enfermería e un cuarto para instalacións diversas e almacén.

Tras incidir na importancia que teñen para os concellos determinados proxectos urbanísticos pola súa incidencia na mellora da calidade de vida da veciñanza, Ángeles Vázquez explicou que os equipamentos urbanos desempeñan tamén un papel fundamental como factor dinamizador para o desenvolvemento social e cultural e se converten, á vez, en elementos estruturais da contorna.

Neste sentido, recordou que grazas aos acordos de cooperación asinados no marco do Plan hurbe desde o ano 2010 se executaron ou comprometeron un total de 168 actuacións urbanísticas na provincia de Ourense ?5 delas no Concello de Boborás?, co obxectivo común de habilitar ou recuperar equipamentos públicos e poñer en valor contornas urbanas e núcleos rurais.

Ademais, tanto a responsable autonómica como a rexedora municipal coincidiron en que coa construción da nova piscina pública tamén se atende unha vella demanda veciñal, xa que Boborás era un dos poucos municipios da comarca que non contaba aínda cunhas instalacións deste tipo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando