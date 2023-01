A Xunta concede unha axuda de 12.500 € ao Concello de Muros para auditar a rede de saneamento co fin de detectar verteduras e infiltracións e mellorar calidade das augas da ría

Ethel Vázquez incide no interese da entidade local en mellorar a eficiencia do servizo de saneamento, identificando os problemas e evitando prexudicar a actividade marisqueira



Na actualidade no municipio de Muros están conectados ao saneamento municipal case o 90% dos veciños, unha rede formada por 18 bombeos e 2 fosas sépticas; e conta coas depuradoras de augas residuais de Muros e de Esteiro, xestionadas pola Xunta, a través de Augas de Galicia



As infraestruturas hidráulicas tamén foron executadas pola Xunta na aposta que vén facendo pola mellora do saneamento que, na ría de Muros, se traduciu en investimentos por 45 M?



A conselleira de Infraestruturas avanza a ampliación do crédito para conceder estes incentivos ao resto de concellos que presentaron a solicitude e cumpren requisitos, arredor duns 30 máis



A conselleira do Mar salienta que as actuacións para garantir o bo estado das redes de saneamento contribúen a preservar a calidade das augas e facilitan o traballo dos profesionais do sector marítimo–pesqueiro



A Xunta concedeu unha axuda de 12.500 euros ao Concello de Muros para realizar unha auditoría na rede de saneamento que permita detectar verteduras e infiltracións, co fin de gañar en eficiencia na prestación do servizo e contribuír á calidade das augas da ría.

Ethel Vázquez salientou o apoio da Xunta aos concellos na mellor prestación dos servizos da auga, unha competencia municipal, segundo establece a Lei de bases de réxime local, conscientes de que a correcta explotación e mantemento dos sistemas de saneamento, depuración e tamén de abastecemento municipais é unha tarefa moi complexa.

A conselleira do Mar, pola súa banda, destacou que as actuacións para garantir o bo estado das redes de saneamento son fundamentais para preservar a calidade das augas nas localidades do litoral. Neste sentido, incidiu en que as actuacións da Xunta para mellorar o saneamento das rías galegas contribúen a mellorar o seu estado e benefician tanto aos profesionais do sector marítimo–pesqueiro como ao conxunto da cidadanía. Así, as obras desenvolvidas neste eido polo Executivo galego desde 2009 posibilitaron unha melloría en 42 zonas de produción de moluscos bivalvos do litoral de Galicia.

A titular do Mar detallou que 14 desas zonas que melloraron a súa clasificación microbiolóxica se corresponden con polígonos de bateas (con preto de 940 bateas beneficiadas) e as 28 restantes son zonas de moluscos infaunais, con 145 bancos beneficiados e unha superficie estimada de preto de 16,11 millóns de metros cadrados.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando