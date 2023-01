A Xunta concede máis de 500.000 € nun préstamo sen xuros ao Concello de Val do Dubra para a rehabilitación da antiga Tellería de Bembibre

Esta medida enmárcase no Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

Ángeles Vázquez lembra que xa se levan concedidos préstamos por importe de máis de 17,73 M? para financiar preto de 80 actuacións en case 40 municipios

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

A Xunta de Galicia concedeu máis de 500.000 euros nun préstamo sen xuros ao Concello de Val do Dubra para a rehabilitación da antiga Tellería de Bembibre e a súa contorna, segundo o acordo asinado recentemente pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde da localidade, José Manuel Varela.

Esta medida enmárcase no Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. Así, segundo lembrou Ángeles Vázquez, os préstamos concedidos ao abeiro desta iniciativa, que deberán ser reintegrados polo municipio nun prazo de 8 anos, teñen por obxectivo, entre outras cuestións, adquirir e rehabilitar inmobles en estado deficiente de conservación como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico, do medio ambiente, da paisaxe e do territorio.

Neste caso, a actuación prevista é a rehabilitación da Tellería de Bembibre, unha edificación dun gran valor simbólico, para convertela nun espazo que albergue as funcións de museo, centro social e cultural así como coworking.

Durante a sinatura deste convenio, a conselleira lembrou que a través deste fondo de cooperación para a rehabilitación, cuxa primeira convocatoria foi no ano 2017, concedéronse préstamos por importe de máis de 17,73 millóns de euros para financiar preto de 80 actuacións en case 40 concellos galegos.

Cómpre salientar que este fondo se financia con cargo ás fianzas de alugueiro depositadas no IGVS, cuxa devolución aos depositarios está plenamente garantida. As cantidades devoltas polos concellos pasan a integrarse novamente no fondo para que poidan ser reutilizadas en novos préstamos.





