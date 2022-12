A Xunta concede 38 bolsas á mocidade exterior para que retornen e estuden FP en Galicia

Os primeiros beneficiarios destas bolsas, de entre 17 e 39 anos de idade, proceden de Arxentina, Venezuela, Cuba, Uruguai, Paraguai, México e Brasil

Santiago de Compostela,

26 de decembro de 2022–

bolsas á mocidade do exterior co fin de que cursen en Galicia estudos de Formación Profesional de nivel básico en Galicia o vindeiro curso académico 2022–23

Os primeiros beneficiarios destas bolsas, de entre 17 e 39 anos de idade, proceden de Arxentina, Venezuela, Cuba, Uruguai, Paraguai, México e Brasil, e cursarán formación específica básica de Albanelaría e fontanaría no Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Someso, na Coruña; e de Fontanaría, calefacción, electricidade e telecomunicacións nos CIFP Universidade Laboral (Culleredo) e no Ferrolterra (Ferrol).

As bolsas, dotadas con 6.500? cada unha delas, inclúen a viaxe desde o país de procedencia, o aloxamento e manutención na Comunidade galega e a subscrición dun seguro médico de ser o caso. Os beneficiarios recibirán un primeiro pagamento de 3.700? no primeiro trimestre do curso (co único requisito de estar matriculado) e un segundo pagamento de 2.800? no segundo trimestre da formación. Neste caso o alumno deberá ter aprobado o 70% dos módulos cursados no primeiro trimestre.

Esta é a primeira vez que o Goberno galego instaura esta modalidade de ensinanzas dentro do programa Retorna Mocidade, que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades financia con 247.000?.

A convocatoria busca incentivar o retorno dos galegos do exterior, non só dos emigrados, senón tamén dos seus descendentes, favorecendo a súa incorporación e a dos seus fillos nos centros de Formación Profesional da Comunidade así como o acceso ao mercado laboral.

Enmárcase, ademais, no paquete de accións deste tipo desenvolvidas ata o momento como son as bolsas para cursar estudos de FP de grao Superior e as Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior (BEME), estas últimas da Secretaría Xeral da Emigración.





