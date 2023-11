A Xunta concede axudas do programa de emprendemento feminino por 150.000 € a 12 proxectos empresariais que fomentan o emprego feminino no Baixo Miño

O delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, ofreceu detalles sobre estas achegas nunha visita ás oficinas de Belhabitats Interiorismo en Tui

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade favorecerá a consolidación ou creación de 24 postos de traballo desempeñados por mulleres na comarca e preto de 350 en toda a provincia

Normal 0 21 false false false ES

Tui, 30 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, vén de conceder axudas do Programa de axudas de fomento do emprendemento e o emprego feminino a 12 proxectos empresariais impulsados por mulleres no Baixo Miño cun investimento de máis de 150.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, informou desta resolución esta mañá nunha visita á empresa Belhabitats Interiorismo que vai recibir unha achega de 16.000 euros ao abeiro da liña Emprende deste programa, orientada á facilitar a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e á creación de novo emprego feminino estable por conta propia e allea.

Acompañado polo xefe territorial de Promoción do Emprego e Igualdade, José Antonio Rodríguez Fachado, o delegado territorial destacou o gran impacto deste tipo de axudas que “permiten a moitas mulleres facer crecer o seu negocio e fomentan o emprego feminino”.

Máis alá de Belhabitats, estas axudas chegaron a 12 empresas máis no Baixo Miño. En total, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade vai favorecer a consolidación ou creación de 24 postos de traballo de mulleres nesta comarca e preto de 350 en toda a provincia.

Cabe destacar que a Xunta ten apostado de forma contundente polo emprego e a igualdade en toda a comunidade autónoma nos últimos anos. No caso de Tui, entre os apoios ao concello e os ofrecidos a asociacións, clubs, colexios, AMPAS, empresas e demais entidades afincadas nesta localidade, a Xunta investiu entre o 2019 e o 2022, máis de 3 millóns de euros en políticas que fomentaron a creación ou mantemento do emprego e a igualdade.

Reguera aproveitou a visita para lembrar que a Xunta de Galicia seguirá traballando ao carón do sector empresarial e poñendo todas as facilidades para que Galicia sexa “un lugar atractivo para todos os inversores, dende as pequenas pymes, ata as grandes corporacións”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando