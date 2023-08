A Xunta concede 50 axudas para a mellora do servizo e da calidade da auga das traídas veciñais, cun investimento de máis de 570.000 euros

O obxectivo é contribuír á mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento nas traídas de comunidades de usuarios

Os incentivos cubrirán o 80% do financiamento das actuacións que resulten elixidas, ata un máximo de 15.000 euros por proxecto

Desde o 2020 a Xunta leva concedido 136 axudas por importe de 1,36 millóns de euros para apoiar as traídas veciñais no rural, en moitas ocasións, a solución máis eficiente para abastecer ás poboacións máis afastadas



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica hoxe no

Diario Oficial de Galicia

(DOG) a concesión de 50 axudas para a mellora

das instalacións de tratamento e almacenamento da auga de comunidades de usuarios de abastecemento, por importe de máis de 570.000 euros.

Esta liña de axudas vai destinada a impulsar actuacións que melloren a prestación do servizo de abastecemento de auga para consumo humano e a calidade de auga xestionadas por comunidades de usuarios. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse toda a información:

A través destes incentivos subvencionaranse os investimentos realizados desde o 1 de xaneiro de 2023 destinados á mellora das instalacións de tratamento e almacenamento da auga nas traídas xestionadas polas comunidades de usuarios.

As axudas cubrirán o 80% do financiamento das actuacións que resulten elixidas, segundo a criterios obxectivos, ata un máximo de 15.000 euros por proxecto. O 20% do financiamento restante deberá ser achegado pola propia comunidade de usuarios que resulte beneficiaria da subvención, sendo compatible con outras subvencións ou axudas.

O 40% do importe da convocatoria destinarase ao financiamento de proxectos de comunidades de usuarios de ata 50 membros. Os outros 300.000 euros, o 60% restante, estará dirixido ás actuacións de comunidades de usuarios con máis membros.

Cómpre lembrar que a Xunta lanzou en 2020 a primeira convocatoria destas axudas, en apoio ao importante papel das traídas veciñais no rural ao ser, en moitas ocasións, a solución máis eficiente para abastecer a poboacións que se atopan máis afastadas.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade leva concedidas 136 axudas para a implantación e o desenvolvemento de proxectos de mellora da calidade de auga das traídas veciñais, cun investimento de máis de 1,36 millóns de euros.

No caso de Galicia, as especiais características poboacionais, cunha forte dispersión, fai que se teña recorrido de xeito habitual a solucións autónomas para abastecerse de auga potable. De feito, estímase que unhas 600.000 persoas en Galicia utilizan pequenos sistemas de abastecemento propios, xa sexan veciñais ou individuais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando