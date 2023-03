A Xunta concede 62.000 € ao Concello de Tordoia para a ampliación do seu Punto de Atención á Infancia

Permitirá crear 10 novas prazas nestas instalacións e chegar así a un total de 30

Tordoia (A Coruña), 11 de marzo de 2023

A Xunta concedeulle 62.000 euros ao Concello de Tordoia para a ampliación do seu Punto de Atención á Infancia (PAI). A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do alcalde desta localidade, Eduardo Pereiro, visitou esta semana o centro que contará con 10 prazas máis, ata chegar a un total de 30.

Con esta ampliación, as instalacións pasarán a contar con tres unidades de atención en lugar de unha como tiñan actualmente e, deste xeito, converterase nunha escola infantil. As obras acometeranse durante os meses de verán e a previsión é que as novas prazas xa estean a disposición das familias a comezos do curso 2023–24.

A Xunta aposta por crear máis recursos de conciliación a disposición das familias e por facelos máis accesibles. Por iso, Galicia converteuse na primeira Comunidade en aplicar a gratuidade de todas as escolas infantís, independentemente da súa titularidade. Unha medida que beneficia a este centro de Tordoia e a outras 30.000 familias de toda Galicia e para a que o Goberno galego destina 55 millóns de euros ao ano.





